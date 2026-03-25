Adecco、東北楽天ゴールデンイーグルスとオフィシャルスポンサー契約を締結

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二）のワークフォースソリューションのブランドであるAdecco（以下「Adecco」）は、この度、プロ野球チームの東北楽天ゴールデンイーグルス（代表取締役社長：森井 誠之）と、オフィシャルスポンサー契約（以下「本契約」）を締結しました。Adeccoは、本契約を通じて、同チームと連携した様々な施策を実施し、宮城県内の雇用促進と経済の活性化に取り組みます。



Adeccoは、地方自治体との包括連携協定の締結や事業受託、人財派遣事業の推進などを通じて、地方創生と地域経済活性化の支援に取り組んでいます。宮城県でも、「宮城県障害者就労連携構築支援事業」などの事業を受託・運営した実績があります。今回オフィシャルスポンサー契約を締結した東北楽天ゴールデンイーグルスは、「東北」の名を冠する唯一のプロスポーツであり、、多くのファンに愛されています。Adeccoは、同チームのオフィシャルスポンサーとして、宮城県内における雇用の促進と経済の活性化により一層取り組んでまいります。

Adeccoは、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。今後も、様々な施策を通じて、働く人々と地域の発展に献してまいります。

＜Adecco仙台特設サイト＞

https://www.adecco.com/ja-jp/client/lp/areapage-sendai

Adeccoについて

Adeccoは、世界60以上の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの事業ブランドとして、人財派遣、アウトソーシング、人財紹介、HRソリューションをはじめとするワークフォースソリューションを提供しています。日本においては、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。

Adeccoに関するより詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。https://www.adecco.com/ja-jp