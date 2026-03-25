【春先に選びたくなる冷たい一品】香辣油の華やかな香りと豚肉が相まってクセになる「肉ざるらーめん」が８番らーめんに新登場！

株式会社ハチバン

1967年に創業し「野菜らーめん」が名物の「８番らーめん」を展開する株式会社ハチバン（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：長丸 昌功）は、7種の香辛料が華やかに香る香辣油（シャンラーユ）で楽しむ「肉ざるらーめん」を、2026年4月1日（水）より期間限定で販売いたします。

■８番特製“香辣油”で食す「肉ざるらーめん」

香辣油が主役の特製つけダレは、辛みを抑えた唐辛子、陳皮、八角など厳選した７種の香辛料とごま油が華やかに香るピリ辛香辣油を、散布産昆布と４種の削り節を使用した風味豊かな絶品だしに合わせました。たっぷりの豚肉は、すっきりとした甘さに味付け。しっかりと食べ応えがありながら後味軽やかな、季節の変わり目にぴったりの甘辛ざるらーめんです。

■気温の変化が大きい春先に選びやすい

春先は寒暖差が大きく、暖かい日にはさっぱりしたもの、肌寒い日には濃厚な味わいが求められるなど、食のニーズが日によって変わりやすい時期です。このことから、初夏の定番である「ざるらーめん」に、陳皮を効かせた柑橘系の爽やかな香りとコクが特徴の香辣油と、豚しゃぶ肉の食べ応えを合わせ、冷たいメニューでありながらしっかりと満足感のある味わいに仕上げました。その日の気温や気分に左右されにくく、「さっぱり」と「満足感」の両方を求める春先のニーズに応える商品です。

■８番特製“香辣油”のこだわり

８番特製「香辣油」とは、辛みを抑えた唐辛子、陳皮、八角など厳選した７種の香辛料とごま油が華やかに香るピリ辛の辣油です。「ざるらーめん」に合わせて、辛さは控えめに、ふわりと広がる爽やかな香りを存分に楽しめる味わいに仕上げました。香辛料が織りなす独特の風味が、クセになる後引くおいしさを生み出します。食欲をそそる香り高いごま油に、柑橘系の爽やかな香りが特徴の陳皮を効かせた、暖かくなり始めるこの時期にも、食べ応えがありながらさらりと食べやすい味わいです。

■春先も気温で選ぶ８番の冷やし麺

８番らーめんでは、春夏限定の冷たい麺メニューとして「ざるらーめん」と「冷めん」を販売しております。弊社独自の調査結果によると、「ざるらーめん」は最高気温が25℃以上、「冷めん」は30℃以上で、それぞれ注文数が増える傾向にあります。今年の３月は例年より平均気温が高くなる見込みと予測されていますが、気温の変化が大きいこの時期は、朝晩の冷え込みや、日によって気温の差が大きくなる時期でもあります。そこで、まだ気温が上がりきらない春先の気温に着目し、寒暖差のあるこの時期に選びたくなる商品として、冷やしメニューでありながら、香辣油と肉のコクでしっかりと食べ応えのある新商品「肉ざるらーめん」を開発いたしました。

■商品概要

販売価格：●店内メニュー

肉ざるらーめん 1玉 900円（税込990円）

肉ざるらーめん 2玉 1,100円（税込1,210円）

●トッピング

肉増し 350円（税込385円）

●テイクアウト

肉ざるらーめん 1玉 960円（税込1,036円）

肉ざるらーめん 2玉 1,160円（税込1,252円）

販売期間：2026年4月1日（水）～4月下旬（予定）

※限定メニューのため、無くなり次第終了させていただきます。

販売店：８番らーめん全店（金澤醤油豚骨８番らーめん店舗のぞく）

発売元：株式会社ハチバン

URL：https://www.hachiban.jp/menu/nikuzaru/ ※2026年4月1日（水）9時公開予定

８番らーめんについて

８番らーめんの創業は1967年（昭和42年）。加賀市国道8号線沿いの田んぼの真ん中に、掘っ建て小屋同然の店構えのラーメン店が開店しました。店の名前は、国道8号線にちなんで「８番らーめん」と名付けました。炒めた野菜をたっぷりのせた「野菜らーめん」の評判はすさまじく、開店当初から大勢のお客様が行列をつくり、25席の店で、1日1,300杯のラーメンを売り切るような繁盛ぶりでした。創業した年にフランチャイズ展開を開始し、現在国内では、北陸を中心に、岡山、長野に店舗があります。

８番らーめんは、老若男女いつでも誰とでも、気軽にご利用いただけるカウンター席やテーブル席など多様な座席をご用意し、様々なシーンに応じてお選びいただけるメニューを提供しています。

創業時から続く主力メニュー「野菜らーめん」を繰り返し調理し、お客様に提供していくことは、創業時の「熱い心」を伝え続けることであると私たちは考えています。

【公式アカウント/サイト】

●X（旧Twitter）

https://x.com/8ban_ramen

●Instagram

https://www.instagram.com/8ban_ramen

●Facebook

https://www.facebook.com/hachibanramen.jp

●公式サイト

https://www.hachiban.jp

株式会社ハチバンについて

1967年２月11日に「８番ラーメン」を創業、同年9月にはフランチャイズ展開を開始（1971年1月21日に当社を設立）。1977年10月には、ファミリー層を対象に屋号を「８番ラーメン」から「８番らーめん」に変更。現在「８番らーめん」は、北陸を中心に国内114店舗、海外はタイ・ベトナムに178店舗を展開（2026年3月20日現在）。その他にも、和食居酒屋「八兆屋」「長八」「市の蔵」や、そばと四季揚げ「八兆庵」、炭火串焼き・肴菜「八千屋」など、日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを通じて多くのお客様にハチバンのおいしさをお届けできるよう、さまざまな挑戦を続けております。

これからも、私たちハチバングループは、「『食』と『おもてなしの心』で人やまちを笑顔に、元気に。」という経営の目指す姿のもと、地域社会やお客様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆さまの「幸福な生活」を実現できるよう誠心誠意努め、「食はハチバン」と、日本はもとより、海外においても愛され続ける企業を目指して、努力を続けてまいります。

商号：株式会社ハチバン

代表者：代表取締役社長 長丸昌功

所在地：〒921-8582 石川県金沢市新神田一丁目12番18号

創業：1967年2月11日

事業内容：●飲食店フランチャイズ・チェーン事業

●飲食店の経営および運営委託業務

●食品・食品原材料の製造加工および販売

●食料品および調味料の輸出入および販売

資本金：15億1845万円

店舗数(2026年3月20日現在)：

8番らーめん｜292店舗

国内：114店舗 海外：178店舗（タイ175店舗、ベトナム3店舗）

和食店舗｜国内11店舗

URL：https://www.hachiban.co.jp