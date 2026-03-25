TVアニメ「夏目友人帳」のトレーディング ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 アクリルキーホルダーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「夏目友人帳」の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「夏目友人帳」の商品の受注を3月19日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/210,1551?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 アクリルキーホルダー

ニャンコ先生のイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、アクリルキーホルダーに仕上げました。

日本の伝統色を使い、落ち着いた雰囲気にデザインしました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



※「lette-graph（レタグラフ）シリーズ」は、キャラクターと文字を融合して新たにデザインするAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 アクリルキーホルダー 薄紅色 AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）68×53mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 アクリルステッカー

ニャンコ先生のイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、アクリルステッカーに仕上げました。

日本の伝統色を使い、落ち着いた雰囲気にデザインしました。

アクリルプレートタイプのステッカーです。

通常のステッカーとは違い、立体感のあるデザインとなっております。

パソコンやスマートフォンなど、身近な持ち物などに貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 アクリルステッカー 薄紅色 AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）41×38mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 アクリルカード

ニャンコ先生のイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、アクリルカードに仕上げました。

日本の伝統色を使い、落ち着いた雰囲気にデザインしました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 アクリルカード 薄紅色 AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）70×50mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 缶バッジ

ニャンコ先生のイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。

日本の伝統色を使い、落ち着いた雰囲気にデザインしました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 缶バッジ 薄紅色 AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \3,520(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 モバイルバッテリー

※画像は「ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 モバイルバッテリー 白藤色」を使用しております。



ニャンコ先生のイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、モバイルバッテリーに仕上げました。

日本の伝統色を使い、落ち着いた雰囲気にデザインしました。

軽量でコンパクトなため、お出かけの際などにお使いいただけるアイテムです。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。

※PSE認証済

※iPhone用変換ジャックが付属しているため、iPhone用ケーブルなどは付属しておりません。

※航空危険物に該当するため、沖縄・離島への出荷の際、航空貨物として出荷が出来ません。出荷からお届けまでに日数がかかりますのでご了承ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全8種（白藤色、杏色、空色、柳染色、淡黄色、青藤色、撫子色、山葵色）

サイズ：（約）高さ12×幅6.8cm 厚み：9mm

素材 ：ABS樹脂 TPU

▼ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 1ポケットパスケース

※画像は「ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 1ポケットパスケース 白藤色」を使用しております。



ニャンコ先生のイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、1ポケットパスケースに仕上げました。

日本の伝統色を使い、落ち着いた雰囲気にデザインしました。

社員証や名刺を入れるのに最適なクリア窓付き1ポケットタイプで、便利なリールストラップ付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（白藤色、杏色、空色、柳染色、淡黄色、青藤色、撫子色、山葵色）

サイズ：（約）7.1×10.3cm

素材 ：合成皮革

▼ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 BIGアクリルキーホルダー

※画像は「ニャンコ先生 lette-graph 第2弾 BIGアクリルキーホルダー 白藤色」を使用しております。

ニャンコ先生のイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、BIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

日本の伝統色を使い、落ち着いた雰囲気にデザインしました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全8種（白藤色、杏色、空色、柳染色、淡黄色、青藤色、撫子色、山葵色）

サイズ：（約）99×90mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/210,1551?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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