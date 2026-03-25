TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』のトレーディングアクリルネームプレート、マルチデスクマットの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』の商品2種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』の商品の受注を3月19日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1978?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルネームプレート

人間零、水月鏡花、尾々守一咲、右左美彗、羽根田トバリのイラストをアクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「尾々守いさき アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）68×27mm 厚み：3mm 特典：（約）68×40mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼マルチデスクマット

※画像は「水月鏡花 マルチデスクマット」を使用しております。

水月鏡花、尾々守一咲、右左美彗、羽根田トバリのイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全5種（水月鏡花、尾々守一咲、右左美彗、羽根田トバリ、集合）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1978?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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