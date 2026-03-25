ホームパーティーやピクニックを彩る春の新定番　プリンチ(R)のイタリア伝統菓子「コロンバ」に、手のひらサイズと食べ比べフライトが新登場

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 最高経営責任者（CEO）：森井 久恵）が運営するイタリアンベーカリー「プリンチ(R)」は、春の訪れを告げるイタリアの伝統菓子『プリンチコロンバパスクアーレ』を発売します。さらに、プリンチ(R)初登場となる手のひらサイズの『プリンチコロンバマーノ』と、食べ比べを楽しむ『プリンチコロンバマーノ フライト』を新たに加え、2026年4月1日（水）よりご用意いたします。

本場イタリアの伝統製法を受け継ぎながら、おうちでも外でも華やかに楽しめる春の新定番をご提案します。

※画像はイメージです。■春の風物詩『プリンチコロンバパスクアーレ』。手のひらサイズと食べ比べフライトが新登場！

イタリア・パヴィア発祥とされる伝統菓子「コロンバ」は、パスクア（イースター）が近づくと街の菓子店やベーカリーにずらりと並び、春の訪れを告げる存在として広く知られています。平和の象徴である鳩の形にかたどられたこの発酵菓子は、イースターに親しまれており、近年では甘口ワインやスプマンテとともに楽しむスタイルも広がり、家族や大切な人と分かち合うイタリアの春の風物詩となっています。

『プリンチコロンバパスクアーレ』は、本場の伝統的な製法で時間をかけて発酵させた生地のしっとりとろけるような食感と豊かな風味が特徴です。さらに本場イタリアの食文化を楽しんでいただくと同時に、日本のプリンチ(R)らしさも感じていただけるように、3種類の『プリンチコロンバパスクアーレ』をラインナップしました。

加えて今年は、持ち帰りやすい手のひらサイズの『プリンチコロンバマーノ』、3種のコロンバを一度に楽しめる『プリンチコロンバマーノ フライト』の2商品が新たに登場します。

本場イタリアの文化と日本のプリンチ(R)ならではのこだわりが詰まったコロンバを大切な人と分け合いながら、ホームパーティーやピクニックなど華やかな春のひとときをお楽しみください。

『プリンチコロンバパスクアーレ』

本場イタリアの「コロンバ」を再現し、プリンチ ミラノから受け継いだパネトーネ種を使用した生地を鳩型に焼き上げた、伝統製法の発酵菓子。時間をかけて発酵させた生地はしっとりとろけるような食感が特長です。アーモンド、パールシュガー、粉糖をあしらい、香ばしさとやさしい甘み、ざくざくとした食感が重なり合う味わいをお楽しみいただけます。

『プリンチコロンバパスクアーレ カフェ チョコラート』

スターバックスならではのコーヒーを主役に、コーヒーパウダーとコーヒーエキスの絶妙な配合で、程よい苦みと香りの余韻を引き出した大人のテイスト。ダークチョコチップやマカダミアナッツ、パールシュガー、ココアパウダーを重ね、ビターなカカオの風味とナッツのコク、ざくざくとした食感が心地よく調和します。

『プリンチコロンバパスクアーレ フラーゴラ ホワイトチョコラート』

イースターと春をイメージし、イチゴとホワイトチョコレートを組み合わせた華やかな一品。ラズベリーパウダーのほのかな酸味を重ねた生地に、パールシュガーやピスタチオをあしらい、甘酸っぱさとまろやかな春らしい味わいが広がります。

◆商品名／価格 ※表示価格は店頭購入時における税込の総額表示となります。

『プリンチコロンバパスクアーレ』 ＜お持ち帰りのみ＞\5,000

『プリンチコロンバパスクアーレ カフェ チョコラート』 ＜お持ち帰りのみ＞\5,400

『プリンチコロンバパスクアーレ フラーゴラ ホワイトチョコラート』 ＜お持ち帰りのみ＞\5,400

◆販売期間：2026年4月1日（水）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

◆取り扱い店舗：

スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京、プリンチ代官山T-SITE、スターバックス リザーブ(R) ストア 銀座マロニエ通り、スターバックス コーヒー 丸の内オアゾ店、スターバックス コーヒー 玉川高島屋Ｓ・Ｃ店、スターバックス コーヒー ニュウマン横浜店、スターバックス コーヒー 麻布台ヒルズ店

【新登場】

本場イタリアの春の味わいを手ごろなサイズで楽しめる『プリンチコロンバマーノ』

プリンチ(R)初登場となる、持ち帰りやすい手のひらサイズの『プリンチコロンバマーノ』は、伝統的な製法はそのままに、より日常に取り入れやすいサイズとして新たに加わります。しっとりとした生地の食感や素材の風味を大切にしながら、手土産やギフト、お花見やピクニックの持ち寄りなど、さまざまなシーンに寄り添います。

◆商品名／価格 ※表示価格は店頭購入時における税込の総額表示となります。

『プリンチコロンバマーノ』 ＜お持ち帰りのみ＞\1,250

『プリンチコロンバマーノ カフェ チョコラート』 ＜お持ち帰りのみ＞\1,500

『プリンチコロンバマーノ フラーゴラ ホワイトチョコラート』 ＜お持ち帰りのみ＞\1,500

◆販売期間：2026年4月1日（水）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

◆取り扱い店舗：

スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京、プリンチ代官山T-SITE、スターバックス リザーブ(R) ストア 銀座マロニエ通り、スターバックス コーヒー 丸の内オアゾ店、スターバックス コーヒー 玉川高島屋Ｓ・Ｃ店、スターバックス コーヒー ニュウマン横浜店、スターバックス コーヒー 麻布台ヒルズ店、スターバックス ティバーナストア 銀座マロニエ通り

【新登場】

３つの味わいを一度に楽しめる『プリンチコロンバマーノ フライト』

フレーバーごとの個性を感じながら、お気に入りの味わいを見つけていただきたいというシェフの想いから生まれた、3種のコロンバを一度に楽しめる『プリンチコロンバマーノ フライト』は、『プリンチコロンバパスクアーレ』『プリンチコロンバパスクアーレ カフェ チョコラート』『プリンチコロンバパスクアーレ フラーゴラ ホワイトチョコラート』を少しずつ味わえる食べ比べプレートです。なめらかで軽やかな口当たりのマスカルポーネクリームを添え、それぞれの美味しさをやさしく包み込みます。コーヒーとの相性もよく、春のくつろぎのひとときにおすすめです。

◆商品名／価格 ※表示価格は店頭購入時における税込の総額表示となります。

『プリンチコロンバマーノ フライト』 ＜店内ご利用のみ＞\980

◆販売期間：2026年4月1日（水）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

※スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京は、4月13日（月）より販売予定

◆取り扱い店舗：

スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京、プリンチ代官山T-SITE、スターバックス リザーブ(R) ストア 銀座マロニエ通り、スターバックス ティバーナストア 銀座マロニエ通り

※コロンバの詳しいストーリーはこちらでもご紹介しております

https://stories.starbucks.co.jp/press/2022/pr2022-4614/

■プリンチ(R)

プリンチ(R)は、1985 年にミラノにオープンしたイタリアンベーカリー。パン、コルネッティ、ピッツァ、サラダ、デザートなどのイタリアを代表するメニューが取り揃い、厳選された食材を用いて、細部までこだわり、作り上げたプリンチ(R)のメニューは、イタリアの食文化をまるごと体験できる素晴らしいものです。プリンチ(R)をお楽しみいただける店舗は国内で13 店舗を展開。また、グローバルでの展開は、スターバックスのコーヒーにかける情熱と、プリンチ(R)のパンにかける情熱が出会い、最高の体験を生み出すコラボレーションとして、イタリア・ミラノのスターバックス リザーブ(R) ロースタリーでもお楽しみいただけます。

プリンチ(R)公式サイト：https://www.princi.co.jp/(https://www.princi.co.jp/)

プリンチ(R)公式インスタグラムhttps://www.instagram.com/princi_tokyo/(https://www.instagram.com/princi_tokyo/)

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約37,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/)」で紹介しております。