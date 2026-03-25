【イベントレポート】代官山が春色に染まった週末2日間！マイリトルボックスの体験型イベント「Spring House」に750名以上のファンが来場！shu uemuraとの豪華コラボをお披露目販売

My Little Box Japan 株式会社My Little Boxポップアップイベント：「Spring House by My Little Box」

パリ生まれのライフスタイル提案型サブスクリプションサービス「My Little Box（マイリトルボックス）」を運営するMy Little Box Japan株式会社は、2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間、TENOHA代官山にて、春の訪れをテーマにした体験型イベント「Spring House by My Little Box」を開催いたしました。

事前予約制での開催ながら、当日は開場直後からイベントを待ちわびた多くの来場者で行列ができ、最新の「春の特大号」の世界観や会場限定のコンテンツを堪能。春らしいきらめきに包まれた、大盛況の2日間でした。

イベントハイライトスナップ

「LUMINOUS START」を体感。春の光が差し込むフォトジェニックな空間

SPゲストでmimiさん(@33___chan)がご来場あける瞬間のときめきにまでこだわったスペシャルボックスMy Little Boxのスタッフが会場で皆さまをお出迎え「春の特大号」で大好評のバニティバッグとヘアクリップ

今回のイベントは、現在発売中の「春の特大号」のテーマ「LUMINOUS START（輝きに満ちたはじまり）」を表現した装飾で彩られた、緑豊かな代官山のロケーションで開催しました。

来場者の多くは、日常にトレンドを取り入れるのが得意な20代～40代の女性たち。友人同士やカップル、お子様連れでの来場も多く、会場内のフォトスポットでは、春らしい装いで撮影を楽しむ姿が絶えませんでした。

shu uemuraとの豪華コラボ「春の特大号」の展示とサンプルプレゼント

レシートフォトは記念の一枚にピンクのチューリップが咲く華やかな空間演出のなかで

会場で最も注目を集めたのは、「shu uemura（シュウ ウエムラ）」とコラボレーションした「春の特大号」の展示コーナーと、クイズの正解者にプレゼントでサンプルをお渡ししたコーナーです。

3月・4月の2ヶ月分を詰め込んだ大きなボックスと、お届けする新作のクレンジングオイル「ブライト クレンジング オイル」やリニューアルしたばかりの「アンリミテッド ブロック：ブースター アドバンスト ルミ ブルー」については、香りや使い心地に期待が寄せられました。また、ギンガムチェックが可愛らしい特大バニティバッグを直接手に取ることができる貴重な機会にもなり、撮影を楽しむ笑顔も見られました。

【イベントの様子】

イベント概要

春のあたたかい日差しでいっぱいの会場会場でお披露目となった「春の特大号」カラフルな雑貨が並ぶ My Little Boxオリジナルの展示フランス人スタッフによるMy Little Boxのご案内サークル型の会場でコンテンツを体験するご来場者さまshu uemuraの新作が並ぶブースではクイズに挑戦イベントハイライトムービーを見る :https://youtu.be/DHzKrI_msys

イベント名： Spring House by My Little Box

開催日時： 2026年3月14日(土) ～ 3月15日(日) 11:00～17:00

会場： TENOHA 代官山（東京都渋谷区代官山町20-12 Forestgate Daikanyama内）

現在発売中のボックスについて

「春の特大号」7,160円（嬉しい送料無料！）

今回のイベントでも話題となった「春の特大号」（7,160円）は、3月・4月の合併号。

shu uemuraの新作アイテムを含むコスメ4点と、パリのデザインによるオリジナル雑貨2点が詰まった、総額18,000円（税込）相当を超えるスペシャルな内容です。

ご購入はこちら： https://www.mylittlebox.jp/

My Little Box Original. バニティバッグMy Little Box Original. ヘアクリップブライト クレンジング オイル

150mL

アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルn

50mL

キヌケアヌード

アンリミテッド ブロック：ブースター アドバンスト ルミ ブルー

10mL

＊数量限定のため、販売期間内であっても数量の上限に達した場合、お申込みの受付は終了いたします。

＊［発送について］3～4月の販売期間中に新規でお申し込みいただいた場合は、お申し込みより10日前後で随時発送いたします。

My Little Box （マイリトルボックス）とは

頑張る自分に贈る、パリ生まれのご褒美ボックス

“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けする、パリ生まれのサブスク。2013年に日本上陸後、全国総計240万箱以上のサプライズを毎月お届けしています。

ボックスの中には、厳選された人気コスメや、パリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を楽しむヒントが満載。日頃頑張る「自分へのご褒美」や「セルフギフト」として親しまれています。

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