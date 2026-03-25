「国産クラウドファイルサーバー（SaaS）」に関する市場調査《No.1検証調査》　結果

株式会社未来トレンド研究機構

(株)未来トレンド研究機構（東京都千代田区、代表取締役：村岡 征晃）は、“「国産クラウドファイルサーバー（SaaS）」に関する市場調査《No.1検証調査》”を実施した。

■市場調査テーマ

・「国産クラウドファイルサーバー（SaaS）」に関する市場調査

■調査概要

・本調査は、「2026年2月28日時点での契約社数（現契約社数）」および「年間売上金額（直近1年間）」におけるNo.1の検証を目的として、日本国内における国産クラウドファイルサーバー（SaaS）事業者、ならびに当該分野の有識者へのヒアリング等を通じ、多面的かつ網羅的に実施したものである。（2026年3月6日現在／(株)未来トレンド研究機構 調べ）

■調査対象（製品／サービス）

・国産クラウドファイルサーバー（SaaS）

■調査項目

1）2026年2月28日時点での契約社数（現契約社数）

2）（当該）年間 売上金額（直近1年）＜2026年2月28日時点＞

■調査方法

・「2026年2月28日時点での契約社数（現契約社数）」「（当該）年間 売上金額（直近1年）」＜2026年2月28日時点＞について、日本国内の「国産クラウドファイルサーバー（SaaS）」事業者または有識者に対するヒアリングなどにより多面的且つ網羅的に実施した。

■調査＆レポート期間

・2026年2月18日～2026年3月6日

■調査結果

・多面的かつ多層的に市場調査を実施した結果、「2026年2月28日時点での契約社数（現契約社数）」「（当該）年間 売上金額（直近1年）」について、ファイルフォース(株) 社がNo. 1であった。

【会社概要】

会社名：株式会社 未来トレンド研究機構 https://www.espers.co.jp

所在地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5階 KSフロア

設立：1999年8月19日

代表者：代表取締役 村岡 征晃（むらおか まさてる）

事業内容 ：（世界初、アジア初、日本初、業界初）検証調査、No.1（検証）調査、海外調査、競合調査、未来予測のご用命は”未来トレンド研究機構（略称：未来トレンド）”へ！

【未来トレンド研究機構 中核サービス】市場調査全般 ※以下、5つの分野で商標登録済！

1）「No.1＜検証＞調査」(R)＜商標登録 第6763351号＞

（年間売上・販売数量実績＜累計or年間＞・シェア・伸び率など）

2）「初（世界・アジア・日本・業界）＜検証＞調査」(R)＜商標登録 第6763352号＞

（競合調査・公開調査・知財調査など）

3）「％（パーセンテージ）調査、シェア調査、市場占有率調査」(R)＜商標登録 第6800111号＞

4）市場規模推移（過去・現在・予測）調査＆10年後までの普及予測・未来予測など

5）「競合調査」(R)＜商標登録 第6763354号＞

（SWOT分析・競合戦略分析・4P＆3C分析など）

6）「海外調査」(R)＜商標登録 第6763353号＞

（グローバル調査：主要プレイヤー・ベンダへのヒアリング調査/顕在＆潜在ユーザーへのアンケート調査：パネルヒアリングなど）

7）B2Bユーザーアンケートパネル調査（オンライン）/1：Nグループ or 1：1インタビュー深堀調査（オンライン）

8）業界有識者（各省庁・大学教授・業界アナリストなど）に対する深堀インタビュー調査

◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆

窓口：株式会社 未来トレンド研究機構

「「国産クラウドファイルサーバー（SaaS）」に関する市場調査《No.1検証調査》」調査部門

TEL ： 03-6801-6836 FAX ： 03-6801-6066

E-mail ：info@miraitrend.com