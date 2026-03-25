【AiGo・AI Shorts】企業の業務を最大限に効率化する最新ソリューションを展示「NexTech Week 2026【春】」に出展

株式会社エージェンテック

株式会社エージェンテック（東京都千代田区、代表取締役社長：金淙採）は、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week 2026【春】 AI・人工知能EXPO」（主催：RX Japan合同会社）に出展いたします。

当社ブースでは、企業独自のAIエージェントを構築・運用できる法人向けAXプラットフォーム「AiGo（アイゴ）」、および既存の資料からナレーション付き動画を自動生成する「AI Shorts（エーアイショーツ）」の2製品を展示する予定です。

展示会出展の背景と目的

多くの企業が生成AIの導入を進める一方で、「プロンプト作成スキルの格差」「情報漏洩のセキュリティリスク」「自社業務への定着不足」といった課題にも直面しています。

本展示会では、AIを単なるツールとして「使う」段階から、業務プロセスに組み込み「任せる」段階へと進化させるソリューションを通じて、企業のAX（AIトランスフォーメーション）を安全かつ柔軟に実現する具体的なアプローチを紹介します。

AX（AIトランスフォーメーション）とは

AX（AIトランスフォーメーション）とは、AIを単に業務の一部で使うだけでなく、業務の進め方そのものを見直し、企業の生産性向上や新たな価値創出につなげる取り組みです。

人手に頼っていた作業をAIに任せることで、業務効率化だけでなく、より高度な判断や提案に人が集中できる体制づくりを目指します。

AiGoについて

今回初お披露目となる弊社の新プロダクト"AiGo"は、AIを「安全×柔軟×誰でも使える」インフラへと進化させ、企業の業務を次のステージへ引き上げる「法人向けAXプラットフォーム」です。目的を与えるだけでAIが自律的に情報収集・判断・実行する「AIエージェント」として機能し、定型業務にかかる時間の大幅な削減を実現します。

主な機能- プロンプト不要の「AIエージェント」：自律的に業務を遂行するAIエージェントを簡単に作成・利用できます。- 社内データ・システム連携：社内ファイルやデータベースと連携し、企業独自のナレッジを取り込んだ自社専用の高度なAIをノーコードで構築、共有可能。- 強固なガバナンスとセキュリティ：独自の「セキュリティマップ」により、様々なAI設定が可能。外部へのデータ学習リスクも完全に遮断し、安全な運用を担保します。

AiGoは、使うほどに組織のノウハウが蓄積され進化していく新しい形のAX推進ソリューションです。

AI Shortsについて

AI Shortsは、PowerPointやPDFなどの既存資料をアップロードするだけで、AIが自動でナレーション付きの「話す資料」を生成するサービスです。

動画制作の専門知識は不要で、誰でも簡単に“話す提案資料”を作成できます。

主な機能- 動画生成：ファイルをアップロードするだけで、AIがナレーション付きの「話す資料」を自動生成します。- 自社専用AI：社内資料やマニュアルを理解したAIが、質問応答や要点整理をサポートします。- 営業・教育支援：字幕表示やナレーション調整により、提案内容の理解促進と営業教育の効率化を実現します。

AI Shortsは、既存資料を最大限に活かし、誰でも伝わる提案・教育を実現するプラットフォームです。

展示予定製品

開催概要

株式会社エージェンテック 会社概要

- AiGo：法人向けAXプラットフォーム、AIエージェント作成、強固なセキュリティ管理- AI Shorts：話す資料の自動生成、自社専用AI化、学習・教育支援機能- 展示会名：NexTech Week 2026【春】 AI・人工知能EXPO- 日程：2026年4月15日（水）～17日（金）- 会場：東京ビッグサイト（西展示棟）- 主催：RX Japan合同会社- 展示会URL：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp.html- ブース位置：8-16

- 社名 株式会社エージェンテック- 所在地 東京都千代田区西神田二丁目4番16号 レ・ジェイドクロス千代田神保町 301- 設立 2004年1月- 代表者 代表取締役社長 金 淙採- 企業サイト https://www.agentec.jp/