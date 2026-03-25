ミーク、「Japan IT Week 春 2026」に出展

ミーク株式会社

IoT事業者および企業向けにIoT/DX プラットフォーム『MEEQ（ミーク）』を提供しているミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村竜太 以下、当社）は、2026年4月8日（水）から4月10日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「Japan IT Week 春 2026」の「組込み・エッジ・IoT開発 EXPO」にて『MEEQ』を展示します。本展示会はIT・DX・デジタル分野を網羅する日本最大級のイベントです。

出展ブースでは、3キャリア対応のIoT/DX プラットフォーム『MEEQ』の多彩なラインナップをご紹介します。国内唯一※1の「3キャリア統合閉域」をはじめ、「大容量アップロードプラン」や「パケットシェア」など、『MEEQ』ならではの特長的なサービスの紹介とあわせて、各種資料を配布します。

また、特設デモコーナーでは、『MEEQ』の拡張性を示す自社制作のコンセプトデモと、既にビジネスの現場で稼働しているリアルな導入事例の二段階で展示を行います。構想段階から実用化まで、IoT実現に向けたプロセスを具体的にイメージいただける展示構成となっています。ぜひお気軽に足をお運びください。

＜「Japan IT Week 春」公式Webサイト＞

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html)

※1 当社調べ

主な展示内容

・IoT/DX プラットフォーム『MEEQ』

お客様は、直感的なコンソール画面を通じて、簡単にIoT向け通信サービスの購入／決済／登録／管理ができます。3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）のデータ通信専用SIMから通信回線を選択することで、さまざまな事業においてIoT回線を活用することが可能です。

また、インターネットを経由しない閉域網によるセキュアな通信環境の構築が可能です。異なる3つのキャリアの通信を1つの閉域網に収容できるため、キャリアごとにネットワークを分ける必要がなく、統合的なセキュリティ管理を実現します。

そのほか、データを自動的に加工し、蓄積して、お客様のシステムの一部としてご利用いただけるデータベース「IoTストレージ」や、データを分析してアクションに結び付けるアプリケーション「MEEQ APPS」など、 IoT事業者やIoTを活用したい企業の皆様が簡単に利用できるサービスを拡充しています。

・MVNE※2サービス

数少ない3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNEとして、モバイルサービスにおけるネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供しています。

下記2つのサービスにより、企業のモバイルサービスを迅速かつ柔軟に支援しています。

-「MVNO as a Service」 ：モバイルサービスを迅速かつ低コストで立ち上げることができるパッケージングサービス

-「Self-Operated MVNO」：高付加価値なモバイルサービスを追求するオーダーメイドサービス

※2 MVNE（Mobile Virtual Network Enabler：仮想移動体サービス提供者）

イベント概要

イベント名 ：Japan IT Week 春 2026

日時 ：2026年4月8日(水)～2026年4月10日(金)

10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト(西3・4ホール)

小間番号 ：W20-43

主催 ：RX Japan株式会社

お客様からのお問い合わせ先

ミーク株式会社 営業本部

TEL ：03-4226-3119

E-mail ：sales-all@meeq.com

ミーク株式会社について

IoTサービス事業者およびDXを推進する企業向けに、IoT/DX プラットフォーム『MEEQ（ミーク）』を展開し、低価格（月額143円（税込）から）かつ高品質なモバイル通信回線やコーディング不要で利用可能なデータプラットフォーム等を提供しています。

また、数少ない3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNEとして、多くの大手MVNOにネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供しています。

会社概要

会社名 ：ミーク株式会社

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル 8階

代表者 ：代表取締役 執行役員社長 峯村竜太

設立 ：2019年3月

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場（332A）

URL ：https://www.meeq.com/

※記載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。