本場の味を伝える『台湾老劉胡椒餅』が3/26（木）東北初出店。「エスパル仙台」で台湾屋台の味をお持ち帰りいただけます！

株式会社ファイブグループ

「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループの関連企業である株式会社B級グルメ研究所（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）が運営する胡椒餅専門店『台湾老劉胡椒餅』は、2026年3月26日（木）、JR仙台駅直結のターミナルビル「エスパル仙台」（仙台ターミナルビル株式会社、本社： 仙台市、代表取締役社長:：松崎 哲士郎）青の葉デイリーマーケットに新店舗をオープンいたします。今回の東北初出店を記念して3月26日(木)～29日(日)の期間中、ご来店いただいたお客さまに、台湾デザインのオリジナルスマホステッカー兼割引パスをプレゼント。台湾屋台の空気をそのまま包んだ「胡椒餅」の魅力を、より多くの方へ届けてまいります。

本場台湾の味をそのままお届け！

台湾で出会った、忘れられないひとつの味がありました。外側はパリッと香ばしく、中からは肉汁とスパイスの香りがあふれる台湾屋台名物「胡椒餅 (こしょうもち)」。その感動を日本でも届けたいという想いから『台湾老劉胡椒餅』は始まりました。

現地で修行を重ね、本場のレシピとスパイスを受け継ぎ、一つひとつ丁寧に焼き上げています。胡椒餅を通して台湾と日本をつなぐ架け橋となり、笑顔あふれる時間をお届けします。

エスパル仙台店限定の商品ラインナップ

『台湾老劉胡椒餅 エスパル仙台店』はブランド初となる駅中食物販エリアでの出店となります。本店舗ではお土産やテイクアウト（お持ち帰り）需要に最適なスタイルとして、通常サイズの約60％にしたミニサイズの焼き胡椒餅をご用意。4個入りと6個入りのセット販売を中心に展開します。

また、蒸し上げた胡椒餅「パオ」を6個パック（1,000円）で販売するほか、通常サイズの焼き胡椒餅を1日数回、数量限定で店頭販売いたします。そのほか台湾気分を楽しめるドリンクも各種取り揃えています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12709/table/329_1_7d369b7924329e70115c67ffb67141fa.jpg?v=202603251151 ]半年間10%OFFになる特別パスをプレゼント！

『台湾老劉胡椒餅』の東北初出店を記念し、3月26日（木）～29日（日）の期間中にご来店いただいたお客さまへ、台湾デザインのオリジナルスマホステッカーをプレゼントいたします。オリジナルスマホステッカーは4月1日(水)～9月30日(水)までの半年間、お会計時にご提示いただくことで10%OFFの特別パスとしてお使いいただけます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典は4月1日(水)～9月30日(水)の期間中、何度でもお使いいただけます。

［オープン記念キャンペーン］

・3月26日（木）～29日（日）の期間中、『台湾老劉胡椒餅 エスパル仙台店』ご来店の方へオリジナルスマホステッカーをプレゼント。

・4月1日（水）～9月30日（水）の期間中、上記オリジナルスマホステッカーをお会計時にご提示いただくことで10%OFFに。

『台湾老劉胡椒餅 エスパル仙台店』概要

『台湾老劉胡椒餅 エスパル仙台店』店舗イメージ

『台湾老劉胡椒餅 エスパル仙台店』が位置するのはJR仙台駅直結、「エスパル仙台」青の葉デイリーマーケット内。JRの駅改札と同じフロアで、ご出張やご旅行帰りにお立ち寄りいただきやすい立地です。

▪︎店舗名：台湾老劉胡椒餅 エスパル仙台店

▪︎所在地：宮城県仙台市青葉区中央一丁目1番1号 エスパル仙台東館2F 青の葉デイリーマーケット内

▪︎オープン日：2026年3月26日（木）

▪︎営業時間：全日 10:00-21:00

▪︎TEL：022-290-5017

▪︎公式URL：https://roryu-koshomochi.studio.site/

▪︎公式Instagram：@taiwanlaoliu_koshomochi

https://www.instagram.com/taiwanlaoliu_koshomochi/

※3月23日（月）～25日（水）はプレオープン日となります。

※営業時間は「エスパル仙台」営業時間に準じます。

※プレオープン、オープン日は変更になる可能性がございます。最新の情報はInstagramよりご確認ください。

台湾老劉胡椒餅について

『台湾老劉胡椒餅』は店主が身ひとつで飛び込んだ台湾で、その美味しさに魅了されたことから始まりました。突然の修行の申し込みに快く応えてくださった劉さんの味を、日本で多くの人に伝えるため、東京・吉祥寺をはじめ、鎌倉、京都三条河原町の店舗で営業しています。東北初出店となる「エスパル仙台店」を通じ、より多くの方に本場台湾の劉さんから受け継いだ「胡椒餅」をお届けします。

粉から捏ね上げた、2種類の生地を使用

『台湾老劉胡椒餅 』の「胡椒餅」はカリッとした表面を手で割ると、中からジューシーな肉汁と具の旨みが溢れ出します。粉から捏ね上げた2種類の生地を使うことで、肉汁を逃さずに、噛んだ時のかりっ、さくっ、もちっとした食感が楽しめます。

胡椒餅の心臓部分！こだわりの具材

『台湾老劉胡椒餅』では、ひき肉ではなく大きめカットした国産豚を使用しています。

歯切れの良い角切り肉から、甘みと脂が詰まった肉汁がたっぷり溢れ出ます。

また、ネギにもこだわりが。甘みと辛さのバランスを調整し、肉餡と混ぜずに生地に包むことで、焼き上げた後もネギの食感をしっかりと楽しめるように仕上げています。

食欲をそそるスパイスの香りでやみつきに

味の決め手は、台湾の本家「老劉胡椒餅」の劉さんが配合したスパイス！食欲をそそる香りと、ひと口食べたらクセになる味わいが広がります。

おうちで温めても絶品！

焼きたて、蒸したてはもちろん、冷めても美味しく、温め直せばさらに美味しく食べられるのが『台湾老劉胡椒餅』の魅力。程よい塩気と満足感で、軽食やおやつ、お酒のおつまみにぴったりな一品です。

『台湾老劉胡椒餅』他店舗

▪︎吉祥寺店

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目11-1

営業時間：12:00～20:00

▪︎鎌倉店

所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目6-27

営業時間：11:00～18:00

▪︎京都三条河原町店

所在地：京都府京都市中京区河原町通三条下る大黒町33-2

営業時間：12:00～21:00

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」7年連続認定

ストレスフリーカンパニー2024受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP