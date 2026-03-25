LINE Games、『Ember and Blade』、 デモ版のコンテンツをアップデート…今年グローバルにて発売！
- 戦闘の没入感を向上と打撃感の強化…新規メタコンテンツの追加、アクション体験を改善
- 持続的なデモ版の完成度の向上を経て今年中に正式発売予定
- Epic Games Storeの｢2026年の期待作｣に選定…グローバルにて期待感が高まる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344970/images/bodyimage1】
[2026-0325] LINE Games (共同代表：パク･ソンミン、 チョ･ドンヒョン)は、自社開発のプレミアムサバイバーライクの新作『Ember and Blade』のデモ版をアップデートし、新規コンテンツを追加しましたのでお知らせいたします。
今回のアップデートでは、これまで公開していない新たなメタコンテンツを多数公開しました。｢ルーン｣コンテンツの追加では、装着時に武器を使用したアクションが強化され、より個性ある戦闘スタイルを構築できるようになりました。
｢アルカナ｣と｢亀裂｣のコンテンツも公開となりました。
ユーザーは、プレイを通じて｢アルカナ｣を獲得でき、フィールドプレイをする中で出現する｢亀裂｣でも獲得できます。｢アルカナ｣を組合せ、より戦略的なビルドアッププレイを体験できます。
さらに、チャプター1のボスキャラクターの｢バフォメット｣の新たな攻撃パターンを追加し、ボスAIを改善し緊張感を高め、上位モンスターとの戦闘時、敵の攻撃前兆効果を強化し、没入感を向上させる一方打撃感も一層強化しました。
デモ版の段階でゲームのジャンルの完成度と可能性を最大に引き上げるためユーザーのフィードバックを基に継続的なアップデートを行っています。来月にも新規コンテンツのアップデートを予定しており、追加の開発を経て今年中にグローバルに正式発売を行う予定です。
『Ember and Blade』は、サバイバーとソウルライクジャンルの長所を融合、特有の打撃感あふれる戦闘と熾烈なボス戦、自由度の高いビルド構成など完成度が高いゲーム性と独創的なグラフィックなどの特性を通じて国内外のゲームファンの注目を受けています。
また、昨年10月にはSteamに続き、Epic Games StoreにてTop Demosゲーム部門で1位に選定され、今年2月には、Epic Games Storeの｢2026年期待作｣ に選ばれました。
デモ版公開以降正式発売前まで、ゲームの完成度をさらに高め、期待に応えられるゲームを提供できるよう準備をしています。また、今後はPCだけでなくコンソールプラットフォームでの販売も積極的に検討しておりますのでぜひご注目ください。
【ゲーム概要】
タイトル ：Ember and Blade
ジャンル ：プレミアムサバイバーライク
料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：PC (Steam予定)
公式Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3470500/Ember_and_Blade/
公式Steamデモページ： https://store.steampowered.com/app/3758770/Ember_and_Blade_Demo/
公式Discord： https://discord.com/invite/tpYyE45ZKA
ティザーページ： https://event.line.games/EmberandBlade/?tc=900010000
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporaion. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン
- 持続的なデモ版の完成度の向上を経て今年中に正式発売予定
- Epic Games Storeの｢2026年の期待作｣に選定…グローバルにて期待感が高まる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344970/images/bodyimage1】
[2026-0325] LINE Games (共同代表：パク･ソンミン、 チョ･ドンヒョン)は、自社開発のプレミアムサバイバーライクの新作『Ember and Blade』のデモ版をアップデートし、新規コンテンツを追加しましたのでお知らせいたします。
今回のアップデートでは、これまで公開していない新たなメタコンテンツを多数公開しました。｢ルーン｣コンテンツの追加では、装着時に武器を使用したアクションが強化され、より個性ある戦闘スタイルを構築できるようになりました。
｢アルカナ｣と｢亀裂｣のコンテンツも公開となりました。
ユーザーは、プレイを通じて｢アルカナ｣を獲得でき、フィールドプレイをする中で出現する｢亀裂｣でも獲得できます。｢アルカナ｣を組合せ、より戦略的なビルドアッププレイを体験できます。
さらに、チャプター1のボスキャラクターの｢バフォメット｣の新たな攻撃パターンを追加し、ボスAIを改善し緊張感を高め、上位モンスターとの戦闘時、敵の攻撃前兆効果を強化し、没入感を向上させる一方打撃感も一層強化しました。
デモ版の段階でゲームのジャンルの完成度と可能性を最大に引き上げるためユーザーのフィードバックを基に継続的なアップデートを行っています。来月にも新規コンテンツのアップデートを予定しており、追加の開発を経て今年中にグローバルに正式発売を行う予定です。
『Ember and Blade』は、サバイバーとソウルライクジャンルの長所を融合、特有の打撃感あふれる戦闘と熾烈なボス戦、自由度の高いビルド構成など完成度が高いゲーム性と独創的なグラフィックなどの特性を通じて国内外のゲームファンの注目を受けています。
また、昨年10月にはSteamに続き、Epic Games StoreにてTop Demosゲーム部門で1位に選定され、今年2月には、Epic Games Storeの｢2026年期待作｣ に選ばれました。
デモ版公開以降正式発売前まで、ゲームの完成度をさらに高め、期待に応えられるゲームを提供できるよう準備をしています。また、今後はPCだけでなくコンソールプラットフォームでの販売も積極的に検討しておりますのでぜひご注目ください。
【ゲーム概要】
タイトル ：Ember and Blade
ジャンル ：プレミアムサバイバーライク
料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：PC (Steam予定)
公式Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3470500/Ember_and_Blade/
公式Steamデモページ： https://store.steampowered.com/app/3758770/Ember_and_Blade_Demo/
公式Discord： https://discord.com/invite/tpYyE45ZKA
ティザーページ： https://event.line.games/EmberandBlade/?tc=900010000
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporaion. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン