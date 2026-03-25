赤外線ポイントガス検知器の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、産業用ガス検知分野における最新の包括的調査として、「赤外線ポイントガス検知器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表しました。本調査レポートは、産業安全の中核を担うガス検知機器の中でも、高精度・低メンテナンス性で注目される赤外線ポイント式検知器に焦点を当て、市場の競争構造と将来シナリオを解き明かします。製造業におけるスマートファクトリー化の加速や、石油化学プラントでの安全規制強化を背景に、企業は非接触かつ即時性の高い監視ソリューションを強く求めており、当レポートではこうしたユーザー課題に対し、スマート化技術の導入による運用最適化という具体的な解決策の方向性を提示しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1188527/ir-point-gas-detector
市場定義と技術的優位性
本調査で対象とする赤外線ポイントガス検知器は、特定ガスによる赤外線吸収特性を利用した光学式センサーです。従来型の触媒燃焼式や電気化学式と比較し、酸素不要で応答速度が速く、センサーの劣化が生じにくいという特長を有します。特に石油精製、化学プラント、医薬品製造などの危険領域において、メンテナンスコストの削減と高い稼働率を両立させるキーデバイスとして、需要が拡大しています。
主要企業の市場シェアと競争環境
本市場における競争は、グローバル産業機器メーカーによる寡占化と、独自の光学技術を持つ専門メーカーの差別化が並行して進行しています。主要企業には、MSA Safety、Honeywell、Siemens、Emerson、Teledyne Gas & Flame Detection、GDS Corp、TTP、Sensidyne、Industrial Scientific、Det-Tronics (Carrier)、Dräger、Crowcon (Halma group plc)、Sensit Technologies、理研計器株式会社、CPF Industriale、Sintrol、Autronica、Desu Systems、Optronics Technology ASなどが含まれます。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの変遷を詳細に分析し、M&A戦略や地域別チャネル戦略など、業界の最新動向を定性的視点からも明らかにしています。特に2025年下半期においては、欧州発の規制強化に対応する形で、通信機能を備えたスマート型製品の投入が相次いでおり、ベンダー間の技術競争は一段と激化しています。
製品別・用途別市場分類と産業別の導入事例
赤外線ポイントガス検知器市場は、製品別にSmart TypeとNon-smart Typeに大別されます。近年の市場成長を牽引するSmart Typeは、IIoT対応による遠隔監視や、自己診断機能（Built-in-test）を標準搭載し、プラント全体の予知保全（PdM）戦略に貢献しています。用途別では、Oil & Gas、Chemical & Pharmaceutical、Industrial Manufacturing、Othersに分類され、なかでもIndustrial Manufacturing分野では、従来の重工業に加え、半導体製造工場での特殊材料ガス管理需要が急増しています。例えば、国内の半導体後工程工場では、2025年よりクリーンルーム内のガス漏洩監査基準が厳格化され、従来のサンプリング式からポイント式への移行が進んでおり、当レポートではこのような具体的事例に基づいた市場成長要因の分析を提供しています。
地域別動向と2032年までの市場予測
Global Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、産業用ガス検知分野における最新の包括的調査として、「赤外線ポイントガス検知器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表しました。本調査レポートは、産業安全の中核を担うガス検知機器の中でも、高精度・低メンテナンス性で注目される赤外線ポイント式検知器に焦点を当て、市場の競争構造と将来シナリオを解き明かします。製造業におけるスマートファクトリー化の加速や、石油化学プラントでの安全規制強化を背景に、企業は非接触かつ即時性の高い監視ソリューションを強く求めており、当レポートではこうしたユーザー課題に対し、スマート化技術の導入による運用最適化という具体的な解決策の方向性を提示しています。
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市場定義と技術的優位性
本調査で対象とする赤外線ポイントガス検知器は、特定ガスによる赤外線吸収特性を利用した光学式センサーです。従来型の触媒燃焼式や電気化学式と比較し、酸素不要で応答速度が速く、センサーの劣化が生じにくいという特長を有します。特に石油精製、化学プラント、医薬品製造などの危険領域において、メンテナンスコストの削減と高い稼働率を両立させるキーデバイスとして、需要が拡大しています。
主要企業の市場シェアと競争環境
本市場における競争は、グローバル産業機器メーカーによる寡占化と、独自の光学技術を持つ専門メーカーの差別化が並行して進行しています。主要企業には、MSA Safety、Honeywell、Siemens、Emerson、Teledyne Gas & Flame Detection、GDS Corp、TTP、Sensidyne、Industrial Scientific、Det-Tronics (Carrier)、Dräger、Crowcon (Halma group plc)、Sensit Technologies、理研計器株式会社、CPF Industriale、Sintrol、Autronica、Desu Systems、Optronics Technology ASなどが含まれます。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの変遷を詳細に分析し、M&A戦略や地域別チャネル戦略など、業界の最新動向を定性的視点からも明らかにしています。特に2025年下半期においては、欧州発の規制強化に対応する形で、通信機能を備えたスマート型製品の投入が相次いでおり、ベンダー間の技術競争は一段と激化しています。
製品別・用途別市場分類と産業別の導入事例
赤外線ポイントガス検知器市場は、製品別にSmart TypeとNon-smart Typeに大別されます。近年の市場成長を牽引するSmart Typeは、IIoT対応による遠隔監視や、自己診断機能（Built-in-test）を標準搭載し、プラント全体の予知保全（PdM）戦略に貢献しています。用途別では、Oil & Gas、Chemical & Pharmaceutical、Industrial Manufacturing、Othersに分類され、なかでもIndustrial Manufacturing分野では、従来の重工業に加え、半導体製造工場での特殊材料ガス管理需要が急増しています。例えば、国内の半導体後工程工場では、2025年よりクリーンルーム内のガス漏洩監査基準が厳格化され、従来のサンプリング式からポイント式への移行が進んでおり、当レポートではこのような具体的事例に基づいた市場成長要因の分析を提供しています。
地域別動向と2032年までの市場予測