株式会社サンクユー、BtoB-ECでの業務工数削減設計を徹底解説 ― 受注・承認・転記負担を減らす戦略と実践ステップ公開 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343160/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業が日常的に抱える受注・承認・入力などの業務負荷を削減し、効率的な受注管理体制を構築するための実践的な設計手法を解説した最新コラム『BtoB-ECによる業務工数削減設計｜受注・承認・転記業務の負担を減らす戦略と実践ステップ』を公開しました。
本コラムは、現場の負担を単に減らすだけでなく、受注業務全体の設計を見直して 工数削減 → 業務品質向上 → 競争力強化 を実現するためのノウハウを整理しています。
■ なぜBtoB企業の業務工数を削減すべきなのか
BtoB企業の受注処理には、FAX・電話・メールでの手作業、基幹システムへの転記、承認待ち対応など、多くの負荷がかかっています。これらは単なる「手間」ではなく、
・担当者依存
・入力ミス・再処理
・作業遅延・残業負荷
・コスト増・機会損失
といった経営課題につながる大きなコスト要因です。
本コラムでは、こうした受注まわりの工数負担を削減するための設計ポイントを、BtoB-ECという戦略的ツールと業務設計の両面からわかりやすく整理しています。
■ コラムで解説している主なポイント
(1) 業務負荷の可視化と課題整理
受注・承認・転記などの作業ステップごとに工数を測定し、改善ポイントを明確化する方法。
(2) 業務フローの再設計
現場の仕事の流れを再構築し、手作業箇所を削減する改善設計。
(3) BtoB-ECによる効果的な自動化
・入力の自動化
・顧客ログイン型発注
・再注文／見積書自動生成
といった機能を活用した工数削減設計。
(4) 組織内定着とルール設計
現場が使いたくなる仕組みづくりと、運用ルールの整備方法。
(5) KPI と効果測定
工数・人件費・エラー件数などの具体指標による改善効果の見える化。
各ステップは実務の現場に即した内容で、「どこから手をつけるべきか」「何を改善すべきか」を体系化しています。
■ コラムはこちら
BtoB-ECで受注負担を劇的に減らす業務再設計の極意｜システム導入だけでは解決しない理由
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-workload-reduction-design/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、BtoB-ECによる業務改善や受注合理化をワンストップで支援する企業です。
単なる構築だけでなく、 業務設計・フロー改善・定着支援・KPI設計 を含む包括的なサービスを提供しています。
サポート内容
・受注フロー可視化・改善設計
・BtoB-EC 導入計画・要件定義
・EC-CUBE を中心とした構築・カスタマイズ
・自動化・基幹システム連携設計
・KPI 設計・測定・改善サイクル支援
・定着化支援・社内教育設計
■ こんな企業様におすすめ
・受注・承認・転記業務で工数が膨大
・FAX・メール・電話の手作業が多い
・人手増しても改善が進まない
・BtoB-EC の導入を検討している
・EC で成果を出したいが進め方が分からない
上記のような課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
サンクユーは、御社に最適な 業務設計と EC 導入戦略 をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業が日常的に抱える受注・承認・入力などの業務負荷を削減し、効率的な受注管理体制を構築するための実践的な設計手法を解説した最新コラム『BtoB-ECによる業務工数削減設計｜受注・承認・転記業務の負担を減らす戦略と実践ステップ』を公開しました。
本コラムは、現場の負担を単に減らすだけでなく、受注業務全体の設計を見直して 工数削減 → 業務品質向上 → 競争力強化 を実現するためのノウハウを整理しています。
■ なぜBtoB企業の業務工数を削減すべきなのか
BtoB企業の受注処理には、FAX・電話・メールでの手作業、基幹システムへの転記、承認待ち対応など、多くの負荷がかかっています。これらは単なる「手間」ではなく、
・担当者依存
・入力ミス・再処理
・作業遅延・残業負荷
・コスト増・機会損失
といった経営課題につながる大きなコスト要因です。
本コラムでは、こうした受注まわりの工数負担を削減するための設計ポイントを、BtoB-ECという戦略的ツールと業務設計の両面からわかりやすく整理しています。
■ コラムで解説している主なポイント
(1) 業務負荷の可視化と課題整理
受注・承認・転記などの作業ステップごとに工数を測定し、改善ポイントを明確化する方法。
(2) 業務フローの再設計
現場の仕事の流れを再構築し、手作業箇所を削減する改善設計。
(3) BtoB-ECによる効果的な自動化
・入力の自動化
・顧客ログイン型発注
・再注文／見積書自動生成
といった機能を活用した工数削減設計。
(4) 組織内定着とルール設計
現場が使いたくなる仕組みづくりと、運用ルールの整備方法。
(5) KPI と効果測定
工数・人件費・エラー件数などの具体指標による改善効果の見える化。
各ステップは実務の現場に即した内容で、「どこから手をつけるべきか」「何を改善すべきか」を体系化しています。
■ コラムはこちら
BtoB-ECで受注負担を劇的に減らす業務再設計の極意｜システム導入だけでは解決しない理由
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-workload-reduction-design/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、BtoB-ECによる業務改善や受注合理化をワンストップで支援する企業です。
単なる構築だけでなく、 業務設計・フロー改善・定着支援・KPI設計 を含む包括的なサービスを提供しています。
サポート内容
・受注フロー可視化・改善設計
・BtoB-EC 導入計画・要件定義
・EC-CUBE を中心とした構築・カスタマイズ
・自動化・基幹システム連携設計
・KPI 設計・測定・改善サイクル支援
・定着化支援・社内教育設計
■ こんな企業様におすすめ
・受注・承認・転記業務で工数が膨大
・FAX・メール・電話の手作業が多い
・人手増しても改善が進まない
・BtoB-EC の導入を検討している
・EC で成果を出したいが進め方が分からない
上記のような課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
サンクユーは、御社に最適な 業務設計と EC 導入戦略 をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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