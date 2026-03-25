ロボットプール清掃機市場：技術、電源、用途、流通チャネル別、世界予測、2026年～2032年
ロボットプール清掃機市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.43%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ロボットプール清掃機市場調査レポートを発行・販売します。
「ロボットプール清掃機レポート」ではロボット式プール清掃ソリューションの競合情勢を再定義する、進化する技術的・商業的・規制的動向に関する簡潔な概要を言及するほか、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における地域市場の特性が、差別化された製品戦略、流通モデル、コンプライアンス優先事項をどのように推進しているかを分析します。
世界のロボットプール清掃機市場規模は、2025年に12億2,000万米ドルと評価され、2026年の13億米ドルから2032年には21億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1955155-robot-swimming-pool-cleaners-market-by-technology.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ロボットプール清掃機市場：技術別
第9章 ロボットプール清掃機市場電源別
第10章 ロボットプール清掃機市場：用途別
第11章 ロボットプール清掃機市場：流通チャネル別
第12章 ロボットプール清掃機市場：地域別
第13章 ロボットプール清掃機市場：グループ別
第14章 ロボットプール清掃機市場：国別
第15章 米国ロボットプール清掃機市場
第16章 中国ロボットプール清掃機市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ロボット式プール清掃機市場における競合情勢はどのように変化していますか？
ロボット式プールクリーナーは、商業施設運営者や住宅所有者が水質衛生と運用効率に取り組む必須のメンテナンスツールへと進化しています。
・ロボット式プール清掃機の技術的進歩はどのような影響を与えていますか？
センサーシステム、自律航行アルゴリズム、バッテリー技術の進歩が融合し、人手を削減し、化学薬品の過剰使用を抑制し、機器の寿命を延ばすデバイスが生み出されています。
・2025年の関税措置はサプライチェーンにどのような影響を与えましたか？
サプライチェーンの経済性を変容させ、各社に調達先、生産拠点、価格設定の見直しを促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「ロボットプール清掃機レポート」ではロボット式プール清掃ソリューションの競合情勢を再定義する、進化する技術的・商業的・規制的動向に関する簡潔な概要を言及するほか、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における地域市場の特性が、差別化された製品戦略、流通モデル、コンプライアンス優先事項をどのように推進しているかを分析します。
世界のロボットプール清掃機市場規模は、2025年に12億2,000万米ドルと評価され、2026年の13億米ドルから2032年には21億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1955155-robot-swimming-pool-cleaners-market-by-technology.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ロボットプール清掃機市場：技術別
第9章 ロボットプール清掃機市場電源別
第10章 ロボットプール清掃機市場：用途別
第11章 ロボットプール清掃機市場：流通チャネル別
第12章 ロボットプール清掃機市場：地域別
第13章 ロボットプール清掃機市場：グループ別
第14章 ロボットプール清掃機市場：国別
第15章 米国ロボットプール清掃機市場
第16章 中国ロボットプール清掃機市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ロボット式プール清掃機市場における競合情勢はどのように変化していますか？
ロボット式プールクリーナーは、商業施設運営者や住宅所有者が水質衛生と運用効率に取り組む必須のメンテナンスツールへと進化しています。
・ロボット式プール清掃機の技術的進歩はどのような影響を与えていますか？
センサーシステム、自律航行アルゴリズム、バッテリー技術の進歩が融合し、人手を削減し、化学薬品の過剰使用を抑制し、機器の寿命を延ばすデバイスが生み出されています。
・2025年の関税措置はサプライチェーンにどのような影響を与えましたか？
サプライチェーンの経済性を変容させ、各社に調達先、生産拠点、価格設定の見直しを促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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