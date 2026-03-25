自動車および産業分野の需要に牽引され、世界のスチレン・ブタジエンゴム市場は2035年までに206億米ドルに達する見通し

自動車および産業分野の需要に牽引され、世界のスチレン・ブタジエンゴム市場は2035年までに206億米ドルに達する見通し