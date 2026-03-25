掘削リグ調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、世界の資源開発とインフラ建設を支える重要機器に焦点を当てた「掘削リグの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、掘削リグ市場の最新動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期的な市場動向に基づく成長予測を掲載。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1130421/raise-boring-rig
市場の定義と技術的特徴：非発破掘削が実現する安全性と効率性
本レポートで対象とする掘削リグ（ライズボーリングリグ）は、地下鉱山やトンネル工事において、発破を使用せずに上下二つの水平坑道間を円形の縦孔で連絡するための専用機械です。従来の発破工法と比較し、振動・騒音の低減、作業環境の安全性向上、掘削壁面の平滑性という点で卓越した優位性を有します。当該機器は上部坑道に設置され、まずパイロット孔と呼ばれる小径の穴を下部まで削孔。貫通後、パイロットビットを所望の孔径を持つリーマーヘッドに交換し、回転させながら上方へ引き上げることで、平滑な壁面を持つ円筒形の立坑を形成します。この非発破掘削技術は、地下鉱山における換気立坑、鉱石搬送用シュート、さらには水力発電プロジェクトにおける圧力管路や、土木建設分野における換気塔やエレベーターシャフトの構築において、標準的な工法として世界中で採用されています。
主要企業の市場シェアと競争環境：寡占構造が生む技術革新の加速
掘削リグ市場は、限られたグローバル大手による寡占構造が特徴です。世界の主要プレイヤーには、Epiroc、Herrenknecht、TRB-Raise Borers、Palmieri Group、Terratec、Stu Blattner、常州理丁採炭機械、創源高科機械、済寧卓力産業装備、屹爾機械などが含まれます。2025年時点における最新の市場データでは、上位5社で世界シェアの約70%を占めており、特にスウェーデン系のEpirocとドイツ系のHerrenknechtが市場をリードする存在として認識されています。こうした寡占構造は、各社の技術開発競争を一層激化させており、近年では、遠隔操作機能の高度化、自動化システムとの統合、さらには掘削データのリアルタイム監視機能を備えた次世代機種の投入が相次いでいます。また、中国メーカーの台頭も特筆すべき動向であり、価格競争力と政府主導のインフラ需要を背景に、アジア太平洋地域における存在感を着実に高めています。
製品別・用途別市場分類：多様化する掘削ニーズに応える技術体系
製品別には、Raise-boring（標準的なライズボーリング工法）、Down-reaming（上方から下方への拡孔）、Box-holing（短距離の水平・斜め掘削）の三種類に大別されます。このうちRaise-boringが最大のセグメントを形成しており、特に大深度鉱山開発や大規模水力発電プロジェクトにおいて、その需要は堅調に推移しています。
用途別では、Underground Mining Industry（地下鉱業）が最大の市場セグメントとして確固たる地位を確立しています。オーストラリア、カナダ、南アフリカ、チリ、中国などの主要鉱山地域では、鉱石品位の低下に伴う採掘深度の増大に伴い、安全かつ効率的な立坑掘削技術への需要が拡大しています。次いでHydropower Project（水力発電プロジェクト）分野では、再生可能エネルギーへの投資拡大を背景に、アジア太平洋地域（特にネパール、ブータン、ラオス、中国西部）や南米アンデス地域において、大規模な水力発電所建設プロジェクトが進行しており、圧力管路や放水路の掘削需要が市場成長を牽引しています。Civil Construction Industry（土木建設）分野では、都市部における地下空間開発（地下鉄、共同溝、地中化事業）の高度化に伴い、振動制限が厳しい市街地での非発破掘削ニーズが拡大しています。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、世界の資源開発とインフラ建設を支える重要機器に焦点を当てた「掘削リグの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、掘削リグ市場の最新動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期的な市場動向に基づく成長予測を掲載。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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市場の定義と技術的特徴：非発破掘削が実現する安全性と効率性
本レポートで対象とする掘削リグ（ライズボーリングリグ）は、地下鉱山やトンネル工事において、発破を使用せずに上下二つの水平坑道間を円形の縦孔で連絡するための専用機械です。従来の発破工法と比較し、振動・騒音の低減、作業環境の安全性向上、掘削壁面の平滑性という点で卓越した優位性を有します。当該機器は上部坑道に設置され、まずパイロット孔と呼ばれる小径の穴を下部まで削孔。貫通後、パイロットビットを所望の孔径を持つリーマーヘッドに交換し、回転させながら上方へ引き上げることで、平滑な壁面を持つ円筒形の立坑を形成します。この非発破掘削技術は、地下鉱山における換気立坑、鉱石搬送用シュート、さらには水力発電プロジェクトにおける圧力管路や、土木建設分野における換気塔やエレベーターシャフトの構築において、標準的な工法として世界中で採用されています。
主要企業の市場シェアと競争環境：寡占構造が生む技術革新の加速
掘削リグ市場は、限られたグローバル大手による寡占構造が特徴です。世界の主要プレイヤーには、Epiroc、Herrenknecht、TRB-Raise Borers、Palmieri Group、Terratec、Stu Blattner、常州理丁採炭機械、創源高科機械、済寧卓力産業装備、屹爾機械などが含まれます。2025年時点における最新の市場データでは、上位5社で世界シェアの約70%を占めており、特にスウェーデン系のEpirocとドイツ系のHerrenknechtが市場をリードする存在として認識されています。こうした寡占構造は、各社の技術開発競争を一層激化させており、近年では、遠隔操作機能の高度化、自動化システムとの統合、さらには掘削データのリアルタイム監視機能を備えた次世代機種の投入が相次いでいます。また、中国メーカーの台頭も特筆すべき動向であり、価格競争力と政府主導のインフラ需要を背景に、アジア太平洋地域における存在感を着実に高めています。
製品別・用途別市場分類：多様化する掘削ニーズに応える技術体系
製品別には、Raise-boring（標準的なライズボーリング工法）、Down-reaming（上方から下方への拡孔）、Box-holing（短距離の水平・斜め掘削）の三種類に大別されます。このうちRaise-boringが最大のセグメントを形成しており、特に大深度鉱山開発や大規模水力発電プロジェクトにおいて、その需要は堅調に推移しています。
用途別では、Underground Mining Industry（地下鉱業）が最大の市場セグメントとして確固たる地位を確立しています。オーストラリア、カナダ、南アフリカ、チリ、中国などの主要鉱山地域では、鉱石品位の低下に伴う採掘深度の増大に伴い、安全かつ効率的な立坑掘削技術への需要が拡大しています。次いでHydropower Project（水力発電プロジェクト）分野では、再生可能エネルギーへの投資拡大を背景に、アジア太平洋地域（特にネパール、ブータン、ラオス、中国西部）や南米アンデス地域において、大規模な水力発電所建設プロジェクトが進行しており、圧力管路や放水路の掘削需要が市場成長を牽引しています。Civil Construction Industry（土木建設）分野では、都市部における地下空間開発（地下鉄、共同溝、地中化事業）の高度化に伴い、振動制限が厳しい市街地での非発破掘削ニーズが拡大しています。