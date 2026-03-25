下水道カメラの世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345080/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、世界の上下水道インフラ維持管理分野における最重要機器として注目される「下水道カメラの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、老朽化する社会インフラの点検需要拡大、非開削修繕技術との連携、及び自治体のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進といった複合的な市場環境を踏まえ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングを包括的に分析しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期成長予測を掲載。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析を提供することで、インフラ関連企業の経営層、自治体の施設管理者、そして新規参入を検討する投資家の皆様に対し、より戦略的な意思決定を支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1120664/sewer-cameras
市場定義：インフラの「見える化」を実現する中核技術
下水道カメラとは、管渠内部を非破壊で調査・点検するための専門機器です。高輝度照明を備えたカメラヘッドをプローブ（ケーブル）に接続し、リール操作により遠隔で管内を走行させ、モニターを通じて亀裂、クラック、詰まり、経年劣化の状況をリアルタイムに可視化します。本装置は単なる点検機器に留まらず、アセットマネジメント（資産寿命管理）の根幹を支える情報収集プラットフォームとしての役割を果たします。特に近年は、収集した映像データをAI解析と連携させるインフラDXの流れが加速しており、単体のハードウェアから「点検＋診断＋報告」までを一貫して提供するソリューション型ビジネスへと進化を遂げています。
主要企業の市場シェアと競争環境：寡占から機能別連携へ
本市場における競争構造は、グローバル大手と地域密着型企業の二極化が進行しています。QYResearchの最新データ（2025年下半期時点）に基づくと、世界市場の主要プレイヤーには、Rothenberger (Real AG)、Ridgid Tools (Emerson)、CUES (ELXSI)、Hokuryo、Spartan Tool、Rausch、Pearpoint (Radiodetection)、Insight | Vision、HammerHead Trenchless、General Wire Spring、Envirosight、TvbTech、Camtronics、GooQee Technologyなどが含まれます。2019年時点ではRothenberger（14.22%）、Ridgid（8.03%）、CUES（6.17%）が上位シェアを占めていましたが、近年は欧米メーカーによるM&A戦略と、アジア勢のコスト競争力が市場構造を再編しています。特に注目すべきは、各社がロボティッククローラ技術とクラウド型管理システムの統合に注力している点であり、ハードウェア販売から保守運用を含む長期契約型ビジネスへの移行が、業界全体の収益基盤を安定化させています。
製品別・用途別市場分類：点検手法の高度化が生むセグメント間連動
製品別では、プッシュロッドカメラ（可搬型、小口径管向け）、ロボティッククローラ＆トラクター（大口径・長距離・複雑管路向け）、その他（ドローン式、自己走行式）に分類されます。近年の市場成長を牽引しているのは、AI搭載型ロボティッククローラです。欧州の主要水道事業体では、2025年より「予防保全型点検」への予算シフトが完了し、従来の目視確認に代わり、自動で亀裂・侵食度を数値化する機器の導入が義務化されつつあります。用途別では、公共（Municipal） が最大セグメントであり、日本やドイツ、米国など先進国における下水道長寿命化計画が安定した需要を創出しています。一方、産業（Industrial） 分野では、工場内の排水管や発電所の冷却水路点検需要が急増しており、耐薬品性や防爆仕様に対応したハイエンド機種の導入が拡大しています。住宅（Residential） 分野では、米国を中心としたホームサービス市場において、住宅購入前検査や老朽化住宅のコンディション評価ツールとしての需要が拡大しており、低価格帯のポータブル機種が流通量を伸ばしています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、世界の上下水道インフラ維持管理分野における最重要機器として注目される「下水道カメラの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、老朽化する社会インフラの点検需要拡大、非開削修繕技術との連携、及び自治体のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進といった複合的な市場環境を踏まえ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングを包括的に分析しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期成長予測を掲載。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析を提供することで、インフラ関連企業の経営層、自治体の施設管理者、そして新規参入を検討する投資家の皆様に対し、より戦略的な意思決定を支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1120664/sewer-cameras
市場定義：インフラの「見える化」を実現する中核技術
下水道カメラとは、管渠内部を非破壊で調査・点検するための専門機器です。高輝度照明を備えたカメラヘッドをプローブ（ケーブル）に接続し、リール操作により遠隔で管内を走行させ、モニターを通じて亀裂、クラック、詰まり、経年劣化の状況をリアルタイムに可視化します。本装置は単なる点検機器に留まらず、アセットマネジメント（資産寿命管理）の根幹を支える情報収集プラットフォームとしての役割を果たします。特に近年は、収集した映像データをAI解析と連携させるインフラDXの流れが加速しており、単体のハードウェアから「点検＋診断＋報告」までを一貫して提供するソリューション型ビジネスへと進化を遂げています。
主要企業の市場シェアと競争環境：寡占から機能別連携へ
本市場における競争構造は、グローバル大手と地域密着型企業の二極化が進行しています。QYResearchの最新データ（2025年下半期時点）に基づくと、世界市場の主要プレイヤーには、Rothenberger (Real AG)、Ridgid Tools (Emerson)、CUES (ELXSI)、Hokuryo、Spartan Tool、Rausch、Pearpoint (Radiodetection)、Insight | Vision、HammerHead Trenchless、General Wire Spring、Envirosight、TvbTech、Camtronics、GooQee Technologyなどが含まれます。2019年時点ではRothenberger（14.22%）、Ridgid（8.03%）、CUES（6.17%）が上位シェアを占めていましたが、近年は欧米メーカーによるM&A戦略と、アジア勢のコスト競争力が市場構造を再編しています。特に注目すべきは、各社がロボティッククローラ技術とクラウド型管理システムの統合に注力している点であり、ハードウェア販売から保守運用を含む長期契約型ビジネスへの移行が、業界全体の収益基盤を安定化させています。
製品別・用途別市場分類：点検手法の高度化が生むセグメント間連動
製品別では、プッシュロッドカメラ（可搬型、小口径管向け）、ロボティッククローラ＆トラクター（大口径・長距離・複雑管路向け）、その他（ドローン式、自己走行式）に分類されます。近年の市場成長を牽引しているのは、AI搭載型ロボティッククローラです。欧州の主要水道事業体では、2025年より「予防保全型点検」への予算シフトが完了し、従来の目視確認に代わり、自動で亀裂・侵食度を数値化する機器の導入が義務化されつつあります。用途別では、公共（Municipal） が最大セグメントであり、日本やドイツ、米国など先進国における下水道長寿命化計画が安定した需要を創出しています。一方、産業（Industrial） 分野では、工場内の排水管や発電所の冷却水路点検需要が急増しており、耐薬品性や防爆仕様に対応したハイエンド機種の導入が拡大しています。住宅（Residential） 分野では、米国を中心としたホームサービス市場において、住宅購入前検査や老朽化住宅のコンディション評価ツールとしての需要が拡大しており、低価格帯のポータブル機種が流通量を伸ばしています。