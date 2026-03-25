2026年5月22日（金）統計数理研究所を会場に、研究者と大学院生が最新の研究成果を紹介します。発表は時間帯を3グループに分け、40分ずつ行います。統計数理研究所の全教員と大学院生が集まる年に1度の機会にぜひ会場までお越しください。申込不要、参加無料です。

【発表時間】

① 13：00～13：40

② 13：40～14：20

③ 14：20～15：00

＊ポスターはオープンハウスの開催時間中（10：00～17：15）展示しています

＊事情により当日参加できない研究者や大学院生がいる場合もあります



2025年度開催のポスター発表会場の様子

100枚以上の研究紹介ポスターを展示

研究内容ポスター発表は統計数理研究所オープンハウスのプログラムのひとつです。ポスターの各タイトルや発表時間帯など詳細は5月中旬にオープンハウス2026のホームページより公開します

統計数理研究所オープンハウス2026

https://www.ism.ac.jp/openhouse/2026/ ＊4月9日（木）公開予定

統計数理研究所オープンハウスでは研究内容ポスター発表のほか、公開講演会「潜在因子を探る統計手法の数理と実践」や統計よろず相談室なども開催します。こちらもぜひご参加ください。



コアタイムにはポスター内容の説明を行います。ご質問もお待ちしております。