標高400mの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」を運営する神戸リゾートサービス株式会社(所在地：神戸市中央区)は、神戸の絶景カフェラウンジ＆テラス「ザ・ヴェランダ神戸」を大規模改修し2026年4月25日(土)リニューアルオープンします。神戸の街並みを眼下に、標高400メートルの高台に佇む「ザ・ヴェランダ神戸」は2018年にオープンして以来、神戸布引ハーブ園を象徴するテラス＆カフェとして進化してきました。そして、このたび、“よりラグジュアリー感溢れる絶景空間へ”をテーマに、既存テラスの改修と新たなスポットを増設する大規模改修を行います。





▼詳細情報

＜ザ・ヴェランダ神戸リニューアルサイト＞ https://www.kobeherb.com/topics/46231

＜神戸布引ハーブ園 公式サイト＞ https://www.kobeherb.com





ザ・ヴェランダ神戸 リニューアル イメージ図





■「ザ・ヴェランダ神戸 リニューアル」5つのポイント

(1)神戸の街並みを見下ろす絶景のテラスエリアが約3倍に拡大します。

(2)既存テラスを「ガーデンテラス」として改修・拡張し、さらには、正八角形の3つの新スポット「エメラルド ラウンジ」「スカイバー」「ハンモック サンクチュアリ」が有機的に森の中に浮かぶように配置されています。

(3)ガーデンテラスの先には空と緑を映し出す水盤、そして神戸の街と海が広がります。開放感溢れる空間で眺望をお楽しみいただけます。

(4)テラスから繋がる絶景のバーカウンター、ラウンジ、そして森の中に浮かぶ巨大なハンモックが新登場。それぞれのロケーションで神戸の自然を五感で堪能することができます。

(5)テラスエリアには、居心地の良さを追求したこだわりのファニチャーが並びます。「心ほどける、ひととき」をお過ごしいただけます。









■「ザ・ヴェランダ神戸」のコンセプト

煌めく海と豊かな緑、そして港町神戸の街並みを眼下に古き良き神戸の洋館のイメージとモダンなカフェを融合した、クラシックでラグジュアリーな空間づくりを目指しています。





ザ・ヴェランダ神戸 ガーデンテラスイメージ図





■「ザ・ヴェランダ神戸」の施設紹介





ザ・ヴェランダ神戸 リニューアルイメージ2





＜ガーデンテラス Garden Terrace＞ ※既存テラスを改修・拡張

「ガーデンテラス」には、新たに水盤が設置され、ラグジュアリーなソファやパラソル席が並びます。優雅なひと時をお過ごしいただけます。

席数：72席





＜エメラルド ラウンジ Emerald Lounge＞ ※新設

森と調和するように佇むラウンジ。泉をイメージしたラウンジを囲む水盤は、まるで鏡のように空と緑を映し出します。森の静寂に抱かれ上質なくつろぎを感じることができる空間です。

席数：52席





＜スカイバー Sky Bar＞ ※新設

バーカウンターのある「Sky Bar」は、ドリンク片手に絶景を眺め、爽やかな風を感じながら過ごすことができるザ・ヴェランダ神戸の特等席です。

席数：33席 ※スタンディングカウンターあり





＜ハンモック サンクチュアリ Hammock Sanctuary＞ ※新設

高さ約5mのところに張り巡らされたハンモックのネットに身を委ねると、全身で自然を感じることができます。浮遊感が静かに五感を解き放つ最高のリラクゼーションです。





＜ハーバルカフェ Herbal Cafe＞ ※2Fカフェラウンジ(既設)

暖かな陽光が差し込む大きな窓から煌く海と豊かな緑が望めるラグジュアリーなカフェ。

ドライハーブをモチーフにしたシャンデリア、ヨーロッパの伝統美ロートアイアン、園内で収穫したハーブをガラス瓶に収めレイアウトしたハーブセラーなどゆったりとお寛ぎいただける空間です。

席数：77席





Herbal Cafe1

Herbal Cafe2

Herbal Cafe3

Herbal Cafe_シャンデリア

Herbal Cafe_ロ―トアイアン

Herbal Cafe_ハーブセラー

Herbal Cafe4

Herbal Cafe_季節のクリエーション_ハーブティーイメージ





毎週水曜日

クラシックの生演奏を開催「The Veranda Live～エレガントに、心潤す～」

ラグジュアリーな空間で優雅なティータイムをお過ごしください。

時間：13:00、14:00、15:00(各回約20分)

場所：ザ・ヴェランダ神戸 ハーバルカフェ





＜営業時間＞

ハーバルカフェ 10:30～16:30(L.O.16:00)

テラスエリア 10:30～16:30









■■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて■■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェラウンジ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます。





神戸布引ロープウェイ

神戸布引ロープウェイ

神戸布引ロープウェイ 夜景





四季折々に色づくガーデン 「ウェルカムガーデン」「四季の庭」

四季折々に彩る「ウェルカムガーデン」

神戸布引ハーブ園のコンセプトガーデン「四季の庭」





レストラン「ザ・ハーブダイニング」

レストラン「ザ・ハーブダイニング」





展望広場のフードコート「ハーブマルシェ」

展望プラザで優雅なランチタイム





80種の香りが楽しめる「至高の香り探し」 ※無料展示企画

約80種の天然エッセンシャルオイルの香りを体験「至高の香り探し」





園内各所に設置しているハンモック

園内各所に設置されている「ハンモック」





ナイター営業時は夜景やイルミネーションが楽しめる

イルミネーション企画「光の森～Forest of Illuminations～」





■会社概要

商号 ： 神戸リゾートサービス株式会社

代表者 ： 取締役社長 川上豪

所在地 ： 〒650-0002 神戸市中央区北野町1丁目4-3

設立 ： 2010年11月

事業内容： 神戸布引ハーブ園の運営およびロープウェイの運行

URL ： https://www.kobeherb.com/