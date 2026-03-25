漬物の製造販売を行い、全国の量販店で福神漬やカップの漬物を中心に展開するやまう株式会社(所在地：東京都目黒区、代表取締役社長：梅澤 綱祐)は、おかずやおつまみになる中華惣菜漬物「ザーサイ」、「ビビンバ」、「山クラゲ」を2026年4月1日(水)に発売いたします。





おかず中華シリーズ





■開発背景

昨今、ライフスタイルの多様化に伴い、単身世帯や二人世帯、共働き世帯が増加しています。そのような現代のご家庭では、時間をかけずに手軽に食事を楽しみたいというニーズが高まっています。

また、家事や育児、仕事との両立を意識し、時短料理への関心も年々高まっています。

本商品は、「世界のおかずを簡単・手軽に食卓で味わえる」ことをコンセプトに、開封してそのまま使える便利さを特長としています。すぐれたタイムパフォーマンスで、忙しい日々を過ごす方々の家事をサポート。おかずとしても、お酒のおつまみとしても幅広くご活用いただけるよう開発しました。このシリーズを通じて、家庭の食卓がより豊かで、楽しいものとなることを目指しました。









■商品特徴

●ザーサイ

ザーサイの故郷、中国四川地域は塩の都と呼ばれ、野菜の生育にも適した気候のため、古くから漬物文化が発達してきました。ザーサイを塩漬けして発酵させ、さらに唐辛子、八角、甘草、生姜、胡椒などの香辛料に漬け替えて熟成させています。

「ザーサイ」は、発酵熟成させたザーサイを厚めにスライス。オイスターエキスの旨味とゴマ油の風味をきかせました。隠し味に豆板醤、すりおろしニンニク、胡椒の香味と辛味、旨味を添えています。





●ビビンバ

たっぷりの野菜が食卓を彩る、簡単お手軽なビビンバをお楽しみいただけます。ビビンバは韓国を代表する料理のひとつ。ビビンバの具材であるナムルはさまざまな韓国料理の付け合わせとして、クッパや冷麺などの具材として、幅広く利用されます。

「ビビンバ」は、国産大豆もやし、にんじん、わらび、きくらげを彩りよく配合しました。コチュジャンの深い味わいが、具材の旨味を引き出し、ゴマ油とすりおろしニンニクで味をまとめています。





●山クラゲ

山クラゲはステムレタス(茎レタス)の茎部分を縦に割いて乾燥させたもの。原産地の中国では古くから貢物として珍重され、貢菜、皇帝菜と呼ばれています。コリコリした食感が海のクラゲに似ていることから、日本では山クラゲと呼ばれています。

「山クラゲ」は、抜群の歯切れをもつ山クラゲを存分に味わえるよう、単体で使用しました。ゴマ、ゴマ油、唐辛子、オイスターエキスの香味と辛味、旨味をきかせながら、さっぱりとした味にしています。









■商品概要

商品名 ： ザーサイ

発売日 ： 2026年4月1日(水)

参考小売価格： 259円(税込) (税抜240円)

内容量 ： 110g

サイズ ： 幅130×奥10mm×高170mm

JAN ： 4903117141603





商品名 ： ビビンバ

発売日 ： 2026年4月1日(水)

参考小売価格： 259円(税込) (税抜240円)

内容量 ： 110g

サイズ ： 幅130×奥10mm×高170mm

JAN ： 4903117141627





商品名 ： 山クラゲ

発売日 ： 2026年4月1日(水)

参考小売価格： 259円(税込) (税抜240円)

内容量 ： 90g

サイズ ： 幅130×奥10mm×高170mm

JAN ： 4903117141665









■会社概要

商号 ： やまう株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 梅澤 綱祐

所在地 ： 〒153-8510 東京都目黒区大橋1丁目6番8号

設立 ： 1952年7月

事業内容 ： 漬物の製造販売

資本金 ： 9,600万円

URL ： https://yama-u.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/yamau_tsukemono

X ： https://x.com/yamautsukemono









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

やまう株式会社 販売企画

TEL ： 03-3463-7273

お問い合せフォーム： https://yama-u.co.jp/contact/