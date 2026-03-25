一般社団法人 情報オリンピック日本委員会は、2026年8月9日～8月16日 ウズベキスタン・タシケントで開催予定の「第38回国際情報オリンピック(IOI 2026)」の日本代表選手4名と、2026年5月12日～5月18日 イタリア・チェゼナーティコで開催予定の「第6回ヨーロッパ女子情報オリンピック(EGOI 2026)」の日本代表選手4名を発表しました。





IOI 2026日本代表選手 左から 筧さん、辛嶋さん、木村さん、平澤さん





「第25回日本情報オリンピック(JOI 2025/2026)」予選に参加した3,066名からJOIセミファイナルステージでの選考を経た、成績優秀者30名による「JOIファナルステージ」(3月20日～24日)をNTT DATA駒場研修センターで実施しました。JOIファイナルステージでは4回の競技(各5時間3課題)・解析・解説を中心に実施し、その結果に基づき、3月24日「第38回国際情報オリンピック(IOI 2026)」の日本代表選手4名を決定しました。日本代表選手は以下のとおりです。





「第38回国際情報オリンピック (IOI 2026)」日本代表選手

筧 敬介 (カケヒ ケイスケ) 筑波大学附属駒場高等学校 2年

辛嶋 嶺 (カラシマ レイ) 栄光学園高等学校 2年

木村 友咲 (キムラ ユウサ) 灘高等学校 2年

平澤 由埜 (ヒラサワ ユウヤ) 神奈川大学附属高等学校 1年

(氏名は五十音順、学年は2026年3月現在)





この4名は、2026年8月9日～8月16日 ウズベキスタン・タシケントで行われる予定の「第38回国際情報オリンピック(IOI 2026)」に日本代表選手として参加します。





「日本情報オリンピック第6回女性部門(JOIG 2025/2026)」では、予選に参加した659名から、JOIセミファイナルステージを経て成績優秀者15名が、NTT DATA駒場研修センターで開催された「JOIGファイナルステージ」(3月20日～24日)に進みました。JOIGファイナルステージでは、講義・演習等に加え、3回の競技(各5時間4課題)を実施し、その結果から、以下の日本代表選手4名を決定しました。





EGOI 2026日本代表選手 左から 谷さん、籏智さん、藤居さん、盧さん





「第6回ヨーロッパ女子情報オリンピック(EGOI 2026)」日本代表選手

谷 瞳 (タニ ヒトミ) 久留米大学附設高等学校 1年

籏智 里奈 (ハタチ リナ) 洛南高等学校 1年

藤居 快 (フジイ ココロ) 北海道札幌南高等学校 1年

盧 馨儀 (ロ シンギ) 筑波大学附属高等学校 2年

(氏名は五十音順、学年は2026年3月現在)





この4名は、2026年5月12日～5月18日 イタリア・チェゼナーティコで開催される予定の「第6回ヨーロッパ女子情報オリンピック(EGOI 2026)」に日本代表選手として参加します。









【国際情報オリンピックとは】

国際情報オリンピック(IOI = International Olympiad in Informatics)は、情報科学(informatics)を対象とするものであり、毎年、ホスト国を変えながら1週間程度にわたり開催されます。世界の約80の国・地域から、高等学校3年に相当する学年以下の生徒達が集まり、数理情報科学の能力を競う智の競技会です。競技では、現実の問題をモデルにした与えられた課題に対する性能の良いアルゴリズムを設計し、さらに、それをプログラムとして適切に実装することが求められます。





「第25回日本情報オリンピック(JOI 2025/2026)」

実施要領： https://www.ioi-jp.org/joi/2025









【ヨーロッパ女子情報オリンピックとは】

ヨーロッパ女子情報オリンピック(EGOI = European Girls' Olympiad in Informatics)は、高等学校3年に相当する学年以下の女子生徒を対象としたプログラミングコンテストです。競技では、与えられた課題に対する性能の良いアルゴリズムを設計し、さらにそれをプログラムとして適切に実装することが求められます。EGOIは主にヨーロッパの国・地域を中心に開催されますが、ヨーロッパ以外の国・地域も招待されており、日本は2021年、第1回スイス大会から参加しています。





「日本情報オリンピック第6回女性部門(JOIG 2025/2026)」

実施要領： https://www.ioi-jp.org/joig/2025