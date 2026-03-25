ビジネスパーソン向け資格対策講座および法人研修を展開する「イープロジェクト」を運営する株式会社TRADECREATE(本社：東京都千代田区、以下「トレードクリエイト」)は、2026年4月1日付で代表取締役社長が交代し、堀 貴史(現リープ株式会社代表取締役)が就任することとなりましたので、お知らせいたします。また、2026年6月1日付で、リープ株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役：堀 貴史・荒木 恵、以下「リープ」)の完全子会社となりグループ傘下に入ることとなりましたので合わせてお知らせいたします。





リープ株式会社、株式会社TRADECREATE





リープ株式会社

代表者： 代表取締役 堀 貴史、代表取締役 荒木 恵

所在地： 東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス 13階

URL ： https://www.leapkk.co.jp/





代表的なサービス：スキルパレット

URL： https://skillpalette.jp/coaching.html









1. 運営体制変更の目的

これまで「イープロジェクト」は、PMP(R)やCBAP(R)等の難関資格において高い合格率を誇り、多くのプロフェッショナル人材を輩出してまいりました。

リープの傘下に加わることにより、トレードクリエイトの強みである「高度なビジネススキル・専門教育講座・研修コンテンツ」に、リープが持つ「インストラクショナルデザイン(ID)に基づく人材育成コンサルティング」や「スキルアセスメント・パフォーマンス分析」の知見を融合いたします。





これにより、単なる資格取得に留まらず、現場での実践力の向上につながる科学的な人材育成の仕組み作りを実現。リスキリングやキャリアアップを目指すビジネスパーソン、および人的資本経営を推進する企業のニーズに応える、より付加価値の高い教育プログラムを提供してまいります。









2. 今後の展望

今後は両社の強みを融合し、企業の教育研修サービスを拡充、専門スキルの人材育成・研修設計コンサルテーションをさらに深化させます。





教育工学によるビジネススキル教育の効果最大化と普及：

日本ではまだ普及していないインストラクショナルデザイン等の手法を用いて、学習者の行動変容を促す最適な教育プロセスを設計。現場での実践と成果に直結する「効果・効率・魅力」を兼ね備えた教育設計により、組織全体のパフォーマンス向上を確かなものにします。





スキルアセスメント・パフォーマンス分析サービスの拡大：

「スキルパレット」をベースとしたアセスメント設計にAIを掛け合わせ、現場での実践力(パフォーマンス)をより精密に分析。高度なビジネスパーソンのパフォーマンスや個々の社員のスキル可視化を加速させます。





ビジネスアナリシス(BA)領域の強化：

「PMP(R)」をはじめとするプロジェクトマネジメント(PM)領域はもちろん、これからの時代に必須となる「CBAP(R)」等の資格試験対策講座を強化。企業が求めるコンサルタント人材やコンサルティング営業の育成を見据え、法人向け研修・プログラムを提供開始、専門的なビジネスパーソン育成を包括的に支援します。









3. 新体制および事業の継続について

トレードクリエイトはリープの完全子会社となり、「イープロジェクト」事業の講師やプログラム開発・管理の担当者、各種プログラムも継続の上、既存のお客様へのサービス提供を止めることなく、さらなる品質向上に努めます。なお子会社化への移行は、2026年6月1日を想定しております。また、2026年4月1日付で、堀 貴史(リープ株式会社 代表取締役 兼務)がトレードクリエイトの代表取締役社長に就任します。両社のシナジーにより、より付加価値が高く顧客満足度の高いサービスを目指します。









4. 新代表取締役社長 堀 貴史 コメント

「私たちは、企業教育を単なる『学び』で終わらせず、企業の『成果創出・パフォーマンス向上』へと繋げることを使命としています。当社の高度な教育ノウハウと、リープが持つスキルアセスメントやパフォーマンス分析サービス、インストラクショナルデザインに基づく研修設計のコンサルティングサービスを融合することで、日本のあらゆる産業において、世界に伍する競争力と成果を生む人材育成の仕組み作りの支援に幅広いサービスで取り組む所存です。」









【会社概要】

■株式会社TRADECREATE(トレードクリエイト)

代表者： 代表取締役社長 堀 貴史 (2026年4月1日就任予定)

所在地： 東京都千代田区神田美土代町9-7 千代田21ビル 5.7階





URL：

トレードクリエイト https://www.tradecreate.com/

イープロジェクト https://www.e-project.jp/