ペットの予防医療の普及・啓発活動を展開する獣医師団体一般社団法人Team HOPE(チームホープ、代表・上條 圭司)は、第15回インターペットに出展し、獣医師による健康相談会を開催します。

人とペットの豊かな暮らしを提案する「インターペット」はペットに関する楽しい催しやペットとの暮らしの情報提案、様々なショッピングが楽しめる日本最大級のペット産業見本市です。昨年の来場者は78,000人にのぼり、2026年も多くの来場が予想されます。関東圏を中心に多くの愛犬・愛猫家が集まるこのイベントで、Team HOPEの獣医師たちが無料の健康相談会を行います。

Team HOPEは、ペットの健康診断を推進する獣医師団体です。言葉を話すことができないペットの病気を早期発見するためには、ご家族が普段からペットの健康状態を見守り、少しでも不安や異変を感じたらすぐに動物病院に相談することが大切です。しかしながら、動物病院は「ペットが病気になってから行く場所」であり、「健康管理の相談が気軽にできる場所」だと捉えている方はまだまだ多くはありません。





昨年インターペットでの健康相談会





Team HOPEは「動物病院が気軽に相談でき、ペットの健康管理に不可欠なヘルスケアの場所」であることを広く啓発するため、インターペットに出展いたします。ペットの健康管理や普段の生活の中でご家族が気になっていることについて、獣医師が丁寧にアドバイスすることで、ご家族にとって動物病院がもっと身近になり、ペットとの豊かな暮らしが長く続くことを願います。









【Team HOPEブースのご紹介】

獣医師に気軽に相談！ペットの無料健康相談会 主な担当獣医師(予定)





主な担当獣医師(予定)





Team HOPE公式LINEを当ブースでご紹介。

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【インターペット概要】

催事名 ： 第15回インターペット東京

テーマ ： 人とペットの豊かな暮らしフェア

主催 ： 一般社団法人ペットフード協会、一般社団法人日本ペット用品工業会、

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

URL ： https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

日時 ： 2026年4月2日(木)～5日(日)10：00～17：00(最終日は16：30)

※4月2日(木)は商談・買付を目的とした

ビジネス来場者のための「ビジネス商談限定日」です。

会場 ： 東京ビッグサイト 東1.2.3.7.8ホール

(東京都江東区有明3-11-1)Team HOPEブースは東1ホール M014

アクセス： りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩3分

入場チケット： イープラス・チケットぴあから事前購入いただけます。先着販売中。

小学生以下とペットは入場無料。

※詳細は、公式サイトにてご確認ください。









＜一般社団法人 Team HOPE＞

URL： http://teamhope-f.jp/

全国の獣医師・動物病院が Team となって、ペットの予防医療と健康管理の普及・啓発活動を推進し、ペットにやさしい社会の実現を目指す獣医師団体。全国で約2,900の動物病院がこの活動に賛同しています。