ハイドレーションバッグのパイオニアであるカリフォルニアのブランド、CAMELBAK(キャメルバック)は、国内出荷本数2.5万本を超える人気の真空断熱サイクリングボトル「ポディウム チタン」と「ポディウム ステンレス」の新色を、2026年4月1日に発売します。





国内出荷本数2.5万本を超える真空断熱サイクリングボトルに新色登場





【PODIUM TITAN(ポディウムチタン)】

・唯一無二の存在感と圧倒的な機能性の高さを実現した奇跡のチタン製ポディウム

・真空断熱二重構造で極めて高い保冷力を実現

・ボトルを傾けるだけでサイクリストにとって絶妙な流量で飲水が可能

・飲み口はパーツ点数が少なくメンテナンスが容易

・ロックレバーをオンにすると完全に漏れを防止





ポディウムチタン530ml｜新色「ターコイズチタン」





容量 ：530ml

サイズ ：224×75×75mm

重量 ：240g

保冷時間：7時間

カラー ：ターコイズチタン

価格 ：22,000円(税抜)/ 24,200円(税込)









【PODIUM STAINLESS(ポディウムステンレス)】

・ソフトボトルでは実現し得なかった圧倒的な保冷性能を誇る高機能ボトル

・真空断熱二重構造で極めて高い保冷力を実現

・ボトルを傾けるだけでサイクリストにとって絶妙な流量で飲水が可能

・飲み口はパーツ点数が少なく簡単に分解が可能

・ロックレバーをオンにすると完全に漏れを防止

・すべてのパーツが食器洗い機に対応





ポディウムステンレス350ml｜新色「ブラック」





ポディウムステンレス350ml｜新色「メタル」





ポディウムステンレス350ml｜新色「モス」





容量 ：350ml

サイズ ：158×75×75mm

重量 ：224g

保冷時間：14時間

カラー ：ブラック / メタル / モス

価格 ：5,800円(税抜)/ 6,380円(税込)





ポディウムステンレス530ml｜新色「マーキュリーフォグ」





ポディウムステンレス530ml｜新色「マーキュリーディープシー」





ポディウムステンレス530ml｜新色「マーキュリーラベンダー」





容量 ：530ml

サイズ ：224×75×75mm

重量 ：300g

保冷時間：14時間

カラー ：マーキュリーフォグ / マーキュリーディープシー / マーキュリーラベンダー

価格 ：6,600円(税抜)/ 7,260円(税込)





ポディウムステンレス650ml｜新色「マーキュリーフォグ」





ポディウムステンレス650ml｜新色「マーキュリーディープシー」





ポディウムステンレス650ml｜新色「マーキュリーラベンダー」





容量 ：650ml

サイズ ：272×75×75mm

重量 ：354g

保冷時間：18時間

カラー ：マーキュリーフォグ / マーキュリーディープシー / マーキュリーラベンダー

価格 ：7,400円(税抜)/ 8,140円(税込)









■販売店舗：全国の自転車販売店

※保冷時間について：内容物の温度や外気温により、変動します。









【CAMELBAK】

キャメルバックは、1988年に自転車レース向けにハイドレーションシステムを世界で初めて開発したアメリカ・カリフォルニア州に本拠を構えるブランドです。今日ではハイドレーションバッグのパイオニアとして世界中で高いシェアを誇り、革新性と機能性を重視し、耐久性に優れた製品群は、多くのユーザーに支持されています。特に「Podium(ポディウム)」シリーズは、日本国内で累計出荷本数80万本を突破するなど、人気の製品となっています。





CAMELBAK





CAMELBAK公式サイト： https://camelbak-jp.com/