ジュエリーショップ エタニティー（所在地：岡山県岡山市、代表：高塚正人）は、第1弾「お宝米」、第2弾「お宝米 Diamond Edition」に続き、「お宝米」シリーズ第3弾となる「お宝玄米」を本日３月２５日より発売開始しました。宝石商ならではの視点で“体験”と“食”を融合させた同シリーズにおいて、本商品は“原点回帰”をテーマにした新たな一品です。

お宝玄米 商品概要

本商品は、玄米100％を使用した“超上級者専用”の体験型フードギフトです。岡山県新見市大佐の湧水で育てた特別栽培のコシヒカリ玄米の中に、30種類の本物の宝石のうち1石がランダムで封入されています。付属のスコップで玄米を掘り起こしながら、“宝探し体験”をお楽しみいただけます。また、シリーズ共通の特典として、スコップ10個で高級ルースケースとの交換も可能です。宝石を見つける楽しさと、食を味わう時間の双方を提供します。

価格 ：500円（税別）内容量 ：1.5合（約225g）原料玄米：岡山県新見市産コシヒカリ100％販売先 ：公式オンラインショップ （https://eternity.shop-pro.jp/?pid=190923608）ほか※本商品は精米していない玄米100％です。炊飯時は約12時間の浸水と、やや多めの水加減を推奨しています。人生の節目に味わう“原点回帰の一杯”としての自分へのご褒美のほか、誕生日や母の日の贈り物、地方応援のお土産など、“ちょっと贅沢な遊び心あるギフトとしてお楽しみください。

商品への想いと今後の展望

あの頃、満ち足りてはいなかった。それでも確かに、心は満たされていた。玄米ご飯とともに、忘れかけていた“自分自身の原点”を思い出し、それを次世代に伝える。ひと粒の宝石は、そのための小さな合図です。今後は、地方の農産物と宝石商の技術・感性を掛け合わせながら、「記憶」や「感情」に働きかける体験型フードギフトとして、食品文化における新たな価値を提案してまいります。～Special Thanks～ この場をかりまして心より御礼申し上げます・ライティング（本リリース） ：あかねむ 様・デザイン（お宝玄米パッケージほか）：かねこひろむ 様

店舗概要

店舗名 ：「ジュエリーショップ エタニティー」運営会社 ：株式会社エタニティ総研代表者 ：高塚正人所在地 ：〒701-0153 岡山県岡山市北区庭瀬315公式サイト ：https://eternity.shop-pro.jp/

【お問い合わせはこちら】担当：代表・高塚TEL：086-250-4366お問い合わせフォーム：https://eternity.shop-pro.jp/customer/inquiries/new