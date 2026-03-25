“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けする株式会社ライフコーポレーションは、2026年4月25日（土）に新たに開業する大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅直結の商業施設「QUARTZ SHINSAIBASHI／クオーツ心斎橋」地下2階に、ナチュラルスーパーマーケット「ビオラルクオーツ心斎橋店」をオープンいたします。 心斎橋駅周辺は、商業施設やオフィス、ホテルなどが立ち並び、多くの人々でにぎわうエリアです。お仕事やお出かけの合間のランチタイムに手軽にリフレッシュできる商品として、新商品のサンドイッチやドーナツ、スムージーなどの素材にこだわった軽食メニューをご提供いたします。物販エリアでは、健康に配慮したお惣菜・お弁当、プライベートブランド「BIO-RAL」の新商品、地域とのつながりを推進する地元の人気商品など、「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」のコンセプトに沿った約3,500種類の商品を品ぞろえいたします。 大阪ミナミ初出店となる「ビオラルクオーツ心斎橋店」では、美容・健康のトレンドに合わせた充実の品ぞろえで、心斎橋エリアでお過ごしの皆様にナチュラルライフスタイルをご提案いたします。

【店舗概要】

店 名：ビオラルクオーツ心斎橋（くおーつしんさいばし）店住 所：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-14（B2F）開 店 日 ：2026年4月25日（土）営業時間：10：00～21：00 （ドリンクのラストオーダーは20：00、イートインコーナーは20：30まで）店 長：三浦 教興（みうら のりおき）※ビオラルの詳細は http://www.lifecorp.jp/store/bio-ral/ をご確認ください※ビオラルクオーツ心斎橋店のオープンで、ビオラルの店舗数は14店舗（首都圏8店舗・近畿圏6店舗）、当社全体では321店舗（首都圏149店舗、近畿圏172店舗）となります

【商圏】

・店舗から1㎞圏内には単身世帯が71.7%、2人世帯は16.5％と少人数世帯が9割近くを占めます。・年齢別人口構成は30代が23.3％と最も多く、次いで20代が18.5％、40代が18.4％と、大阪府平均と比べて若年層が多い地域です。

【ビオラルクオーツ心斎橋店の特徴】 ※画像はすべてイメージです

■ヘルシーなサンドイッチ・スイーツを気軽にテイクアウトできる

入口付近に専用のショーケースとレジを設置し、原料の一部に有機原料やプライベートブランド「BIO-RAL」の商品を使用したサンドイッチ・ドーナツ・スムージーをご提供いたします。店内に9席あるイートインスペースでのお食事もおすすめです。

■ランチや帰宅時に合わせて健康に配慮したお惣菜・お弁当を展開

店舗周辺はオフィス・ホテル・マンションが立ち並ぶエリア。ランチや帰宅時のニーズに対応し、健康や食品添加物に配慮したお惣菜・お弁当を品ぞろえいたします。「お弁当・お惣菜大賞2026」惣菜部門で最優秀賞を受賞した「北海道産ポテトの彩り塩糀オムレツ」もお取り扱いいたします。

■プライベートブランド「BIO-RAL」から新商品が登場！

ライフのプライベートブランド「BIO-RAL」では、「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに、健康や自然志向に合わせた550種類以上の商品を展開しています。新店オープンに合わせた新商品として、「グルテンフリー 米粉のクッキー」や「てんさい糖使用」グミシリーズの新フレーバー、20種類以上のお子様向けのお菓子、冷凍ワンプレート商品が登場いたします。

■オーガニックや産地にこだわった生鮮商品も豊富

新鮮なオーガニック野菜・果物、関西近郊で採れた農産物、無えんせき製法やシンプルな素材でつくられた加工肉、製法にこだわった水産品など、鮮度にこだわった生鮮食品も多数品ぞろえいたします。

■地元の人気商品がビオラルで購入できる！

心斎橋で人気の洋菓子店「パティスリーアクイユ」の厳選した素材で作ったクッキーや、堀江にあるローカルブルワリー「BAK（バク）」のクラフトビールなど、地元で作られた商品を取りそろえます。

■トレンドの「ゆる腸活」「ゆるグルテンフリー」「ゆる薬膳」に合わせた商品を展開

美容や健康のトレンドに対応し、日常生活の中で必要な時に気軽に取り入れられる調味料やお菓子、レトルト商品を品ぞろえいたします。

【ビオラルとは】

“素敵なナチュラルライフスタイルを通じて、心もカラダも健康で美しく豊かな毎日を過ごしてもらいたい”と願うスーパーマーケット。「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに沿って、ナチュラルライフスタイルをご提案し、お客様の心とカラダの健康と豊かな日々をお手伝いできるよう魅力ある商品を提供しています。

ビオラルは2026年で10周年！

2016年に1号店の「ビオラル靭店」がオープンしてから今年で10周年を迎えました。高まる健康志向や安全・安心へのニーズを受け、現在は近畿圏5店舗・首都圏8店舗を出店しています。3月14日には1年ぶりの新店となる「ビオラル池袋 IT tower TOKYO店」をオープンいたしました。今後もお客様の心と体の健康と豊かな毎日をお手伝いできるよう、出店・商品開発を続けてまいります。

■Instagram「ビオラル関西」（＠bioral_west）のご紹介

Instagram（「BIO-RAL関西」 ＠bioral_west ）で、プライベートブランド”BIO-RAL”の新商品情報や、おすすめ商品などをご紹介しております。

https://www.instagram.com/bioral_west?igsh=MXhiYjdybTU4ZXF4bw%3D%3D&utm_source=qr

【「QUARTZ SHINSAIBASHI／クオーツ心斎橋」概要】

『ライフらしさ』宣言！

https://www.quartz-shinsaibashi.jp/

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。