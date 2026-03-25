大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、プロゴルファー松山英樹選手が2026年4月9日（木）より開催されるマスターズ・トーナメントに出場するにあたり、新ブランドコミュニケーション「リポビタンDays」と連動した新TVCMを公開いたします。当社は2021年より松山選手とスポンサー契約を締結し、世界を舞台に挑戦を続ける姿を支援してまいりました。常に高みを目指し、自らの限界を超えようと努力を重ねる松山選手の姿は、リポビタンが長年掲げてきた「前向きに頑張る人を応援する」という理念を象徴する存在として、私たちに勇気を与えてくれます。2026年より始動した新ブランドプロモーション「リポビタンDays」は、現代を生きる人々の多様な挑戦に寄り添い、その日々を支える存在としてリポビタンＤを再提案する取り組みです。本TVCMは、その世界観と、世界を股にかけて活躍する松山選手の姿を掛け合わせて制作いたしました。世界最高峰の舞台に挑み続ける松山選手のこれまでの歩みと、その一瞬一瞬に込められた集中、努力、そして挑戦の積み重ねを、「リポビタンDays」の視点から描いています。ひたむきに前を見据え、次の一打へと向かう姿を通して、“今を懸命に生きる日々”の価値を表現した内容となっています。本TVCMを通してマスターズ・トーナメントに挑む松山選手を応援するとともに、挑戦を続けるすべての人々の毎日に寄り添うブランドとして、「リポビタンDays」のメッセージを発信してまいります。今後も当社は、「リポビタンDays」を通じて、夢や目標に向かって歩み続ける人々の前向きな日々を支える広告・プロモーションを展開してまいります。

◇松山英樹選手のコメント

いつも温かい応援、ありがとうございます。新しいCMの通り、リポビタンDはいつも僕の側にいる存在です。これからもリポビタンとともに、メジャー制覇を目指し、世界で戦い続けていきます。

◇「リポビタンＤ」製品概要販売名 ：リポビタンＤ 製品区分 ：指定医薬部外品 効能・効果：疲労の回復・予防 用法・用量：15才以上１日１回１本◇「リポビタンＤ」ブランドサイト URL：https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/lipod/

◇ 製品に関するお問い合わせ お客様119番室 TEL：03-3985-1800

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