農林水産省は、本日、米良糸巻大根（宮崎県）、南関素麺（熊本県）、北海道米（北海道）、淡路島手延べそうめん（兵庫県）を地理的表示（GI）として登録しましたので、お知らせします。

１．概要

地理的表示（GI）保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。農林水産省は、学識経験者からの意見聴取を経て、令和8年3月25日（水曜日）に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。なお、今回の登録により、日本国内のGI登録産品は167産品になりました。

２． 地理的表示法に基づき新たに登録された特定農林水産物等

３． 地理的表示及びGIマークについて

登録された産品は、地理的表示（GI）を使用することができます。その際、地理的表示と併せて次のGIマーク（地理的表示法に基づく登録標章）を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。









４．参考

地理的表示（GI）保護制度～登録産品一覧～https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

地理的表示（GI）保護制度～地理的表示及びGIマークの表示について～https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html