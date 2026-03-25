WEB小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、作家向け創作支援コンテンツ「創作の庭」において、書籍化予定作品の創作背景や作家の執筆スタイルを紹介するコンテンツを展開しています。書籍化を控えた作品の背景や創作プロセスへの関心が高まる中、今回、2026年5月20日にGCN文庫より刊行予定の作品を手がけた作家・赤丈聖氏のインタビュー記事を通じて、作品の裏側や創作に対する考え方を紹介しています。ネオページは、スマートフォンアプリおよびWebブラウザからWEB小説を気軽に楽しめる小説投稿サイトであり、作家と読者をつなぐプラットフォームとして、多くのユーザーに利用されています。※一部の有料作品はアプリからの利用が必要です。

創作支援コンテンツ「創作の庭」について

「創作の庭」は、ネオページにおける作家向け創作支援コンテンツです。作家インタビューをはじめ、創作のヒントとなるノウハウや、執筆に役立つ情報などを掲載し、創作活動を多角的に支援しています。これまでにも複数の作家インタビューを公開しており、作家と読者をつなぐコンテンツとして展開しています。また、作家の創作活動を支援し、書籍化・コミカライズ・映像化などメディア展開につながる作品創出を後押しすることを目的としています。

インタビュー記事について

https://www.neopage.com/author

今回紹介する作品は、ネオページに投稿された作品が書籍化される事例として、2026年5月20日にGCN文庫より刊行予定です。今回公開しているインタビューでは、「やっぱり作品は続けてなんぼだと思っているので」という言葉に象徴されるように、創作を継続することの重要性や、作品づくりへの考え方について語られています。創作活動を始めたきっかけや、作品制作の裏側、読者との関係性など、作家のリアルな声を知ることができる内容となっています。

今後の展開

「創作の庭」では今後も、ネオページで活躍する作家や、書籍化・コミカライズなどメディア展開につながる作品の作者を中心に、インタビューや創作支援コンテンツを継続的に発信していきます。ネオページでは、作家の創作活動を支援しながら、次世代の人気作家やIPの創出を目指していきます。

関連情報

■ インタビュー記事https://www.neopage.com/announcements/1087747129225531392■ 書籍化決定のお知らせhttps://www.neopage.com/announcements/1033777923207090176

ネオページについて

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

■関連リンク

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