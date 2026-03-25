ブライダルジュエリーの企画・販売事業で国内外に133店舗を展開するプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）は、大阪市中央区・心斎橋にある「ラザール ダイヤモンド ブティック心斎橋店」を、大型複合施設「クオーツ心斎橋」に、4月25日（土）に移転リニューアルオープンいたします。









◆心斎橋の新たなランドマークから「ラザール ダイヤモンド」を発信

「ラザール ダイヤモンド ブティック心斎橋店」は2007年にオープンし（2016年に同地へ移転）、約9年間にわたり営業してまいりましたが、このたび移転リニューアルオープンいたします。（※）

移転先である「クオーツ心斎橋（QUARTZ SHINSAIBASHI）」は、同日開業予定の商業・オフィス・ホテルを併設した大型複合施設です。大阪メトロ「心斎橋」駅直結、御堂筋と長堀通の交差点という大阪有数の一等地に位置し、『「BEYOND LUXURY」ひとつ先の豊かさ』をコンセプトに、ファッション、ライフスタイル、アート・カルチャーなど多様なジャンルが集う施設として注目されており、心斎橋の新たなランドマークから「ラザール ダイヤモンド」を発信してまいります。

（※）移転に伴い、4月18日（土）～4月23日（木）の期間は休業いたします。

◆世界で最も美しいダイヤモンドを、上質な空間で

「ラザール ダイヤモンド ブティック」は、ニューヨーク発のダイヤモンドカッティングブランドである「ラザール ダイヤモンド」を取り扱う専門店として、日本国内の大都市を中心に15店舗を展開しています。新店舗では、「ラザール ダイヤモンド」が誇る「伝統」「品質」「信頼」に、現代的な感性や時代のトレンドを融合させた新デザインを採用。フロア全体を使ったゆとりある上質な空間で、”The World’s Most Beautiful Diamond（世界で最も美しいダイヤモンド）“をご覧いただけるほか、気軽に商品をご覧になりたいお客様のニーズにもお応えいたします。

なお、移転リニューアルオープンを記念し、4月25日（土）より「GRAND OPENING FAIR」を開催いたします。





◆「ラザール ダイヤモンド ブティッククオーツ心斎橋店」の店舗概要

所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 3階

店舗面積：46.2平方メートル（バックヤード含む）

営業時間：10:00～20:00

定休日：無休（クオーツ心斎橋に準じる）

アクセス：大阪メトロ「心斎橋」駅直結





◆「ラザール ダイヤモンド ブティッククオーツ心斎橋店」のGRAND OPENING FAIRの詳細

開催日程：2026年4月25日（土）～2026年5月31日（日）

期間中、下記のプレゼントをご用意いたします。

○ブライダルジュエリーをご購入のお客様へ：選べるプレゼント

「クリスタルリングケース」または「携帯ジュエリーケース」

※画像はイメージです ※数に限りがございます

※ラザール ダイヤモンド ブティッククオーツ心斎橋店限定の特典です









◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4階

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：133店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、

中国本土24店舗、シンガポール1店舗） ※2026年3月25日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html