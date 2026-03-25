カツラギ企画主催、『Bright Future!』が2026年5月10日（日）に府中の森芸術劇場 ふるさとホール（東京都 府中市 浅間町 1-2）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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宝塚歌劇団OGによるコンサート、ライブを行うカツラギ企画。今回も、現在活躍するエンターティナー、宝塚歌劇団元トップスター、スターが繰り広げるさまざまなジャンルのパフォーマンスで、明るい未来の夢にお誘いします。夢のひとときをお楽しみください。

開催概要

『Bright Future!』開催期間：2026年5月10日（日）開演15:00※開場は開演の30分前です。※上演時間：約2時間30分(１部と２部の間に休憩）会場：府中の森芸術劇場 ふるさとホール（東京都 府中市 浅間町 1-2）■出演者元宝塚歌劇団トップスター…瀬戸内美八、高汐 巴、寿 ひずる、平 みち、紫 とも、森奈みはる、北翔海莉元宝塚歌劇団スター…虹乃夢果、苑 みかげ、瀧川末子、風美佳希、光海舞人、琴音和葉、夏樹れい演奏者シンセサイザー…藤山正史、ピアノ…合野典子、ベース…佐藤哲也、ドラム…中沢 剛■スタッフ音楽監督…前田繁実舞台監督・照明…株式会社フラットステージ照明…文月企画・制作…カツラギ企画■チケット料金Ｓ席：12,000円Ａ席：10,000円（全席指定・税込）

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