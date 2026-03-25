REX BRAND株式会社（本社：東京都、代表取締役：相澤詩香）は、一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会が主催する「ベーシックコース・オンライン講座」に、相澤詩香が登壇することをお知らせいたします。本講座は、事前学習とオンライン講義を組み合わせ、グループワークやディスカッションを通して、ブランディングの基礎を実践的に学ぶ講座です。

ブランド・マネージャー認定協会は、ブランドを軸に経営や事業成長を支える人材の育成に取り組み、実務で活かせるブランディングの学びの場を提供しています。今回、相澤は「ベーシックコース・オンライン講座」において、受講者がブランディングをより自分ごととして捉え、実務に結びつけて考えるきっかけとなる機会づくりを目指してまいります。相澤詩香は、フェラーリ、ロールスロイス等の外資系ブランドにおいて、マーケティングおよびブランド実務に携わってきました。現在はREX BRAND株式会社 代表として「特別から、格別へ」を理念に、企業や商品の独自価値を高めるブランド支援に取り組んでいます。講座では、理論の理解にとどまらず、演習や対話を通じて実務に活かしやすい学びとなることを大切にしています。

登壇者コメント

「このたび、ベーシックコース・オンライン講座に登壇できますことを光栄に思っております。受講される皆さまにとって、ブランディングを実務に結びつけて考えるきっかけとなるよう、楽しみながら参加し、自分の言葉で考えられる時間となるよう努めてまいります。」

講座概要

講座名：ベーシックコース・オンライン講座主催：一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会登壇者：相澤詩香開催形式：オンライン

開催日程

【2026年4月開催】 2026年4月9日（木）13:00～15:00 2026年4月16日（木）13:00～17:00 2026年4月23日（木）12:00～18:00【2026年7月開催】 2026年7月9日（木）13:00～15:00 2026年7月16日（木）13:00～17:00 2026年7月23日（木）12:00～18:00【2026年10月開催予定】 2026年10月8日（木）より全3回開催予定 ※時間は4月・7月開催回と同様 ※10月開催回の詳細は、協会サイトでの公開に準じます講座詳細：https://www.brand-mgr.org/course/basic/online/

ブランド・マネージャー認定協会について

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会は、ブランディングに実践の「型」を取り入れた日本で最初の専門機関です。ブランド・マネージャー養成講座および資格認定制度の運営を通じて、実務に活かせるブランディングの普及に取り組んでいます。URL：https://www.brand-mgr.org/about/

会社概要

社名：REX BRAND株式会社創業：2022年1月11日代表取締役：相澤詩香事業内容：ブランディング・コンサルティングおよび研修支援本社：東京都中央区銀座6丁目13-16 銀座WallビルUCF 5FURL：https://www.rex-brand.com本件に関するお問い合わせ先REX BRAND株式会社E-mail：info@rex-brand.comTEL：03-4500-8502