大林グループ 株式会社オーク情報システム(本社：東京都品川区、代表取締役社長：安井 勝俊)は、環境モニタリングクラウド「SisMil※1」の連携オプションとして、デジタルサイネージコンテンツ「プロット版 熱中対策情報 with SisMil」及びネットワーク放送システム「音声放送連携オプション」を2026年4月上旬より提供開始します。





SisMil製品サイト： https://www.oakis.co.jp/sismil/





SisMil ロゴ





■背景

気候変動による気温上昇を背景に、作業現場や施設での暑熱リスク対策は重要な安全衛生課題となっています。熱中症対策の義務化が進む一方、従来の注意喚起だけでは情報が十分に伝わらず、危険サインを見逃すといった現場特有の課題も存在します。

本オプション機能は、視覚と聴覚による注意喚起で、作業者が暑熱リスクに気づきやすい環境づくりを支援します。









■「SisMil」とは

任意の場所に設置した子機(センサー)で温湿度と黒球温度を自動計測し、親機(ゲートウェイ)を経由してクラウドへ送信することで、WBGT※2(暑さ指数)等の環境測定値を遠隔から一元管理できるクラウド型モニタリングシステムです。現場や施設内の複数地点を遠隔監視でき、暑熱リスクの早期発見と安全管理に加えて、省力化を実現します。









■新オプション機能「プロット版 熱中対策情報 with SisMil」とは

「SisMil」で計測するWBGT値とその危険度を、株式会社オフィスカゴのデジタルサイネージコンテンツサービス「hoyahoya※3」にリアルタイム表示できるオプションサービスです。

「プロット版 熱中対策情報 with SisMil」では、「hoyahoya」にアップロードした建屋図面や見取り図(画像)上に「SisMil」の子機設置場所をプロットし、危険度別に色分け表示。気温31℃以上では警告アイコンを自動表示し、危険エリアを明確にします。

作業環境の状態を“見える化”することで、暑熱対策の徹底、作業者の安全確保、万一の際の即時判断を可能にします。

システム全体図(プロット版 熱中対策情報 with SisMil)





■新オプション機能「音声放送連携」とは

「SisMil」で計測するWBGT値と連動し、危険度に応じた音声放送を自動化するネットワーク放送システム「音声放送連携オプション」サービスです。

TOA株式会社のIPオーディオを活用することで、複数拠点・複数作業現場へのリアルタイムな一斉通知が可能。人手による判断や連絡の遅れを防ぎ、現場全体への迅速な注意喚起により計画的な休憩や水分・塩分補給を促進します。

システム全体図(音声放送連携)





■販売開始日

2026年4月上旬









■会社概要

商号 ： 株式会社オーク情報システム

代表者 ： 代表取締役社長 安井 勝俊

所在地 ： 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア

設立 ： 1986年1月

主な事業内容： コンピュータソフトウェアの開発、販売及び賃貸

資本金 ： 4,500万円

URL ： https://www.oakis.co.jp/









※1 「SisMil」は株式会社オーク情報システムの登録商標です。

※2 WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature：湿球黒球温度)

熱中症予防を目的に、人体の熱収支(人体と外気との熱のやりとり)に大きく影響する(1)湿度、(2)日射・輻射等周辺の熱環境、(3)気温の3要素から導き出す指標。

※3 「hoyahoya」は株式会社オフィスカゴの登録商標です。





※記載されている製品名等の固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



