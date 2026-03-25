高級卵かけごはん×天然かき氷の専門店「8◯8（ハチマルヤ）」が千葉県柏市に新規開店します。【開店日】2026年3月28日(土)【営業時間】平日ランチ 11:00-15:00 (L.O.14:30)ディナー 17:00-21:00※土日祝日は通し営業 【場所】千葉県柏市明原2丁目2-15JR柏駅 西口徒歩7分https://maps.app.goo.gl/YSoiWY1mJxa8RSks8?g_st=ic（一社）日本たまごかけごはん研究所［文京区:代表理事 上野貴史］の3店舗目となる公式コラボレーション店舗。

日替わりで全国の高級ブランドたまごを産地直送で仕入れ、お好きな組み合わせで食べ比べができます。気に入ったたまごは6個パックに詰め合わせて1,000円でお持ち帰りも可能。幻の卵屋さん厳選のトッピング商品もお好きなものをお選びいただけます。

柏幻霜ポークを使用した丼や特製カレーのセットも。絶品たまごで、追いたまごが主役になれる仕様です。お米は希少な宮城県産ササニシキを贅沢に使用。

デザートにはMr.TKGが選ぶ最高のプリン「駒ヶ岳プリン『極』」をご用意。6月からは天然かき氷のご提供もスタート予定。行列必至ですので、ぜひお早めにご体験ください！卵ハチマルヤInstagram@hachimaruya.808かき氷ハチマルヤInstagram@hachimaruya_808