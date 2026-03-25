株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健、以下SCP)は、SCPが日本でのマスターライセンスを保有する韓国発の人気キャラクター「パンパンくんの日常」のオリジナルアニメにおいて、安元洋貴さんが声優として参加することをお知らせいたします。また今回のコラボレーションを記念した、声優専門月刊誌『声優グランプリ』およびラジオ番組『安元洋貴の笑われるセールスマン(仮)』とのタイアップ企画も実施いたします。





「パンパンくんの日常」に安元洋貴さんの出演が決定





「パンパンくんの日常」のアニメにおいて、作者であるイ・ジュヨン氏以外の声優が参加するのは今回が初となります。安元さんは以前より「パンパンくんの日常」の大ファンであることを公言しており、その強い想いがきっかけとなり、今回の特別なコラボレーションが実現しました。

安元さんが出演するエピソード「暴走族パンパンくん」は、2026年3月24日(火)より、「パンパンくんの日常」公式YouTubeチャンネルにて公開中です。日本の恋愛リアリティショーをきっかけに暴走族を目指すパンパンくんに、暴走族の作法を伝授する伝説の暴走族役を安元さんが務めます。





「暴走族パンパンくん」サムネイル





「暴走族パンパンくん」は下記よりご覧いただけます。安元さんによる流暢(？)な韓国語も必見です。

● https://www.youtube.com/watch?v=EgF52hUlcck









■声優専門月刊誌『声優グランプリ』タイアップ企画

声優専門月刊誌『声優グランプリ』(発行：イマジカインフォス)において、安元さんとジュヨン氏の特別対談も実施。日本の動画媒体に初めて出演するジュヨン氏と、ファンである安元さんの注目の対談動画は「声優グランプリ」公式YouTubeにて2026年3月25日(水)11時より配信、安元さんの特集および対談記事は2026年4月10日(金)発売の「声優グランプリ2026年5月号」に掲載されます。さらに、ジュヨン氏ディレクションのもと、安元さんによるアフレコ現場をレポートしたweb記事も「声優グランプリ」公式webサイトにて同じく2026年3月25日(水)11時より公開されます。





「声優グランプリ」公式YouTube





本作初めての外部声優としてご出演いただいた安元さんと、なかなか表舞台に立つことのないジュヨン氏の貴重な交流の様子は下記よりご覧いただけます。

安元さん×ジュヨン氏対談動画： https://youtu.be/5MWuPvMzOxk

アフレコレポート ： https://seigura.com/news/167090/









■ラジオ番組『安元洋貴の笑われるセールスマン(仮)』タイアップ企画

文化放送で毎週土曜日23時～放送中の『A&Gメディアステーション FUN MORE TUNE』内で放送しているラジオ番組『安元洋貴の笑われるセールスマン(仮)』の2026年3月28日放送回において、「パンパンくんの日常」を特集。質問コーナー「パンパン ザ・クエスチョン」では、なんと作者のジュヨン氏がゲストとして収録音声の形で出演いたします。その他、プレゼント企画を実施いたしますのでお聞き逃しなく。





『安元洋貴の笑われるセールスマン(仮)』





■「パンパンくんの日常」のあらすじ

他の人より少し心弱くて、臆病だが、この世の誰よりもオクジを愛するパンパンくんと他の誰よりも過激で暴力的だがパンパンくんをいつも守ってくれるオクジ。彼らがこの作品の主人公カップルです。

パンパンくんに出会う前、オクジは海兵隊特殊諜報部隊で活躍していた軍曹でした。そんなオクジが事件に巻き込まれる形で地中に埋められ、たまたま地面を掘っていたパンパンくんがジャガイモと間違えてオクジを救い出したことをきっかけに、奇想天外なカップルが誕生しました。





彼らの風変りな日常は、時には空間を超越し小さな部屋の中から始まり広々とした宇宙で終わり、時には時間を超越して単調な日々から始まり遠い未来に終わりもします。

個性あふれるキャラクターたちを通じて、どこかにいそうな恋人たちの日常を今まで見聞きしたことないストーリー展開で表現し、B級感溢れるオムニバス形式でファンに愉快な笑いをプレゼントします。また、主人公カップルであるパンパンくんとオクジの他にも、彼らと日常を共にするとんでもない友人たちも作品の欠かせない見どころとなっています。

これから繰り広げられる奇想天外な彼らの日常の始まりです！









■「パンパンくんの日常」とは

2015年、作家イ・ジュヨンがFacebookでWebtoonとして連載したのが作品の誕生のきっかけでした。連載後、2017年にフォロワーの数が100万人を記録。2022年、作者が兵役を終えたあとアニメーションに作品展開し、2022年7月からYouTubeでの配信をスタートさせました。2023年6月末、チャンネル登録者数100万人を突破。2026年3月現在は249万の登録者を達成し、韓国にとどまらず全世界にファンの幅が広がり続けている作品へと成長しています。

※Webtoon(ウェブトゥーン)は韓国発のデジタルマンガで、「ウェブ」と英語でマンガを意味する「カートゥーン」を合成した言葉。基本的にフルカラーで画面を縦にスクロールしながら読めるなど、スマートフォンで閲覧しやすい仕組みとなっている点が特徴的で、さまざまなジャンルの作品が生み出されている。













■「パンパンくんの日常」関連URL

【日本】

公式サイト ： http://b2ang.jp

公式Instagram： @b2ang_official_jp

https://www.instagram.com/b2ang_official_jp/

公式X ： @b2ang_JP

https://x.com/b2ang_JP





【韓国】

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@b2ang

公式Tiktok ： @b2ang

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公式Facebook ： https://facebook.com/LJYTOON









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