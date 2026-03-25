25歳以下限定、片道13,500円で利用できる『トキユニ春パス』 新生活応援キャンペーン開始のお知らせ

トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役CEO：和田直希、代表取締役COO：長谷川政樹 以下トキエア）は春休みシーズンに合わせて、25歳以下のお客様を対象とした「トキユニ 春パス」新生活応援キャンペーンを2026年3月25日（水）より実施します。

本キャンペーンでは、トキエアの若年層向け運賃「トキユニ」を利用し、全路線が一律13,500円でご利用いただけます。

進学や就職、引っ越し、旅行など、新しいスタートを迎える春。トキエアは、若い世代の「行ってみたい」「挑戦してみたい」を空から応援します。

「トキユニ 春パス」概要

■ 販売期間

2026年3月25日（水）12:00 ～ 2026年4月12日（日）23:59

■ 搭乗期間

2026年3月25日（水）～ 2026年4月12日（日）

■ 対象者

搭乗日時点で25歳以下のお客様

■ 対象便

トキエアが運航する全便

■ 運賃

全路線一律 13,500円

※一部路線では旅客施設使用料（PSFC）が別途必要です。

■ 運賃種別

トキユニ

■ 販売場所

トキエア公式WEBサイト、各OTA

※トキサポートでの予約受付は行っておりません。

トキエアは、「もっと身近に、もっと自由に空の旅を」をコンセプトに、これからも、若い世代をはじめ、より多くの方に空の移動を楽しんでいただける取り組みを続けてまいります。

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役CEO：和田 直希、代表取締役COO：長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

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TOKI AIR オンラインストア：https://tokiair.official.ec/

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