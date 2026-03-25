快適なICT利活用と確かなセキュリティを支援する「mobiconnect」と「KASHIMORI」が「EDIX（教育 総合展）」に出展

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）は、2026年5月13日（水）から5月15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展いたします。

当社ブースでは、教育機関向けモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」と、それを基盤としたセキュリティ可視化サービス「KASHIMORI」を中心に、NEXT GIGA時代の教育現場に求められる安全なICT運用についてご紹介します。

＜教育現場の課題＞

「GIGAスクール構想（※1）」第2期の進展により、教育現場では児童・生徒1人1台端末環境が整備され、教育DXは新たな段階へと進んでいます。文部科学省は2025年度からの「学校のICT環境整備3か年計画（2025～2027年度）（※2）」を策定し、端末やネットワークの更新・整備を進める方針を示しています。必要な端末が行きわたった今、教育現場ではそれらを安全かつ効果的に活用していくことが重要なテーマです。

文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」では、教育機関のICT環境において、多要素認証や通信の暗号化、モバイル端末管理（MDM）、Webフィルタリングなど複数のセキュリティ対策を組み合わせた運用が必要であると示されています。

強固なアクセス制御による対策（イメージ図）

出典：文部科学省「教育情報セキュリティポリシーハンドブック（令和7年3月）」

一方、端末やクラウドサービスの利用が拡大する中で、教育機関におけるIT利用状況の把握やセキュリティ対策の難しさが課題となっています。未承認アプリやクラウドサービスの利用、フィッシングサイトへのアクセス、マルウェア通信など、利用実態が見えないままリスクが潜在化するケースも少なくありません。教育現場では限られた人員で多くの端末を管理する必要があるため、IT利用状況を可視化しながら安全なICT運用を実現する仕組みが求められています。

こうした課題に対応するため、インヴェンティットはモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」を基盤としたセキュリティ可視化サービス「KASHIMORI」を提供しています。今回のブースでは、この「KASHIMORI」についてもご案内をいたします。

ご提供しているモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」は、スマートフォンやタブレット、PCなどのモバイルデバイスを遠隔から管理し、アプリ配信や設定変更、紛失時のロックやデータ消去などを行うことで、安全かつ効率的なデバイス運用を実現するMDMサービスです。おかげさまで5年連続（※3）文教市場においてトップクラスのシェアを誇り、全国の学校や教育委員会など多くの教育機関で活用されています。

この「mobiconnect」を基盤として提供しているのが、セキュリティ可視化サービス「KASHIMORI」です。「KASHIMORI」は、「mobiconnect」と広告ブロックサービス「AdGuard DNS」を組み合わせることで、デバイスの利用実態を可視化し、未承認アプリやクラウドサービス利用、フィッシングサイトへのアクセス、マルウェア通信などの潜在的なリスクを検知します。

EDIX（教育総合展）東京では、「mobiconnect」による端末管理と、「KASHIMORI」によるIT利用の可視化を組み合わせたソリューションをご紹介します。経験豊富なスタッフが来場者の課題に寄り添い、教育現場に適したICT運用のヒントをご案内いたします。ぜひ、お立ち寄りください。

※1…全国の公立学校で学ぶ児童・生徒に対して1人1台の学習用端末と高速ネットワークを整備する文部科学省の取り組み

※2…文部科学省が2024年に策定した、1人1台端末やネットワークなどの更新・整備を自治体と連携して進めるための方針

※3…出典：テクノ・システム・リサーチ 2025年4月発刊「2025年 エンドポイント管理市場のマーケティング分析」

＜出展概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/54834/table/126_1_12269f87699f2e221a0b28b18738ad38.jpg?v=202603251051 ]＜小間位置図＞＜１分でわかる！「mobiconnect」紹介動画＞[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6aARfWXz5I ]＜「KASHIMORI」概要＞

「KASHIMORI」は、インヴェンティット株式会社が提供するセキュリティ可視化サービスです。

「mobiconnect」を基盤に、広告ブロックサービス「AdGuard DNS」を組み合わせることで、教育機関や企業で利用されるモバイルデバイスの利用状況を可視化します。未承認アプリやクラウドサービスの利用、フィッシングサイトへのアクセス、マルウェア通信などの潜在的なリスクを検知し、IT利用状況の把握とセキュリティ対策を支援します。

直感的なダッシュボードにより、デバイスの利用状況やリスク情報を分かりやすく確認することができ、専門的な知識がなくてもセキュリティ状況を把握することが可能です。限られた人員で多くの端末を管理する教育現場や企業において、効率的なセキュリティ運用を実現します。

「KASHIMORI」LPサイト：https://lp.kashimori.jp/(https://lp.kashimori.jp/)

＜「mobiconnect」概要＞

「mobiconnect」は、インヴェンティット株式会社が提供する法人・教育機関向けモバイルデバイス管理サービス（MDM）です。

スマホやタブレット、PCなどの業務・学校で利用するモバイルデバイスを遠隔からアプリ配信や設定変更、紛失時には位置情報取得・ロック・データ消去ができるモバイルデバイス管理サービスです。管理コストを抑え、効率的なデバイス運用を可能にします。

現場重視の機能と使いやすさで、企業や学校・教育委員会など、様々な環境で活用されています。文教市場においてトップクラスのシェアを誇る「mobiconnect for Education」は、教育現場に沿ったデバイスの管理運用で、保護者・教員にとっての「安心」と子供たちの「安全」を、「mobiconnect for Business」では、あらゆる業界・業種の顧客満足とセキュリティを守ります。

国産MDMならではのサポート品質で、デバイス導入・運用のノウハウに長けたスタッフがしっかりとサポートします。

「mobiconnect」紹介ページ：https://www.mobi-connect.net/(https://www.mobi-connect.net/)

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイスの利用状況を可視化し、実データの安全性を判定するセキュリティサービス「KASHIMORI」をはじめ、その基盤となるモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」、美術館・展覧会に特化したチケット予約・販売支援サービス「ART PASS」など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 事業戦略室 安部

お問い合わせフォーム：https://www.yourinventit.com/contact/form/