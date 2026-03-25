株式会社CAPES、「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展。「物流 × クリエイティブ」視点で、企業ブランディングと環境改善を支援。

株式会社CAPES

株式会社CAPES（東京都目黒区、代表取締役 西尾浩紀）は、2026年4月8日（水）～10日（金）にインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展いたします。

「物流をかっこよく」をミッションに掲げるCAPESのブースでは、独自の「物流×クリエイティブ」視点で、企業のブランディング強化や現場の環境改善を支援する2つの主要サービスをご紹介いたします。

＜展示サービス内容＞

1. 物流百貨店におけるOEMサービス

自社で運営するブランド事業「物流百貨店」を通じて、オリジナルのノベルティやユニフォーム制作、イベントの企画・運営を承るサービスです。

こんなお悩み、ありませんか？

・ただ名入れしただけのグッズでは販促効果を感じない

・自社に誇れるユニフォームがなく、採用力やモチベーションを上げたい

・展示会や顧客様向けイベントを「体験」として盛り上げたい

物流視点とデザイン性を両立させた独自のアイデアで、企業の魅力を最大限に引き出し、社内モチベーション向上にも寄与する「モノと体験」をご提案。

“誇れる・選ばれる”ためのブランディングをご支援します 。

https://capes.jp/service/logistics-culture/

2. 物流デザインサービス

物流現場に従事する方々の就労環境に配慮した、庫内サイン・壁面アート・パンフレット制作などを手掛けるサービスです。

こんなお悩み、ありませんか？

・センター立ち上げや移転で、庫内サインを整える人手や時間が足りない

・安全教育や新人研修を、視覚的にわかりやすく伝えたい

・現場の魅力を、見学者や採用候補者にうまくアピールできていない

現場の安全性や働きやすさを高めるとともに、オペレーションやコミュニケーションの仕組みを含む「現場そのもの」をトータルにデザイン。

“ここで働きたい”と思える物流現場づくりをご支援します。

https://capes.jp/service/logistics-design/

＜出展概要＞

第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026

会期：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00 - 17:00(最終日は16:00終了)

会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

当社ブース：4号館 C5-63

展示会公式サイト：https://www.kansai-logix.com/

※来場登録はコチラ(https://www.kansai-logix.com/registration/notice/)

本展は事前登録制のため、ご来場前に登録をお願いいたします。