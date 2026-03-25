KREVAフルオーケストラコンサート 一夜限りのアンコール公演決定！ 2026年5月22日東京・すみだトリフォニーホールにて開催、圧巻のパフォーマンスを再び。

阪急阪神ホールディングス株式会社

ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、昨年12月に開催されたKREVA 初のフルオーケストラコンサートのアンコール公演、【billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert -ENCORE-」～produced by 武部聡志】の開催を発表した。

本公演は、2025年12月18日に兵庫県立芸術文化センター、同年12月24日に東京文化会館で開催されたフルオーケストラ公演の再演となる。

昨年の公演では、武部聡志プロデュースのもと、大ヒットナンバー「イッサイガッサイ」をはじめ、「音色」「国民的行事」など、厳選された全17曲を披露。岩城直也率いるNaoya Iwaki Pops Orchestraに加え、武部聡志のピアノ、白根佳尚の電子ドラムが織り成す贅沢なサウンドに、KREVAの歌とラップが重なり合い、圧巻のパフォーマンスが繰り広げられ、日本のHIP HOP界を牽引するKREVAがラップの新たな可能性を示した公演として大きな反響を呼んだ。再演を望む多くの声に応えるかたちで、今回のアンコール公演が実現。

本公演は、オーケストラ専用ホールとして音響の素晴らしさを誇るすみだトリフォニーホールにて、2026年5月22日に一夜限りで開催される。

なお、昨年12月24日の東京公演の模様を収録した映像商品（Blu-rayとDVD）『billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」 at Tokyo Bunka Kaikan Main Hall』は、本日リリースされた。

◎KREVAコメント

今こうして再演の発表ができることをとても嬉しく思います。前回観られなかった方、もう一度観たかった方、映像を通じて生で体感したいという想いを募らせていた方。どなた様も会場でお待ちしています。

◎武部聡志コメント

クリスマスイブの終演直後から出演者全員が熱望していた再演が決定して、とても嬉しく思っています。発売される映像とはまた違う、ライブならではの熱狂をぜひ体感していただきたいです。我々も楽しんで演奏したいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。

◎岩城直也コメント

あのクリスマスイブの大熱狂を再び皆さんと共有できることが楽しみで仕方ありません。前回の楽曲はもちろん、今回は何か新しい要素も入るかもしれません。KREVAさんとオーケストラが一体となって広がる音楽の輪を、映像作品はもちろん、ライブ会場で楽しんでいただきたいです。

◎公演情報

billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert -ENCORE-」～produced by 武部聡志

＜開催日時・会場＞

【東京】2026年5月22日（金）すみだトリフォニーホール 大ホール 開場 18:00 開演 19:00

＜出演＞

KREVA

音楽監修・ピアノ：武部聡志

指揮・編曲：岩城直也

ドラム：白根佳尚

管弦楽：Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）

＜チケット＞

全席指定12,908円（税込）

チケット販売スケジュール：

・KREVA CLUB会員先行（抽選）2026年3月25日（水）9:08～3月31日（火）23:59

https://kreva.club/fc/ ※期間中にKREVA CLUBへ入会いただければお申込み可能です。

・ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2026年3月27日（金）15:00～4月1日（水）23:59

https://www.billboard-live.com/mypage ※期間中にClub BBL会員へ入会いただければお申し込み可能です。

・オフィシャルHP・SNS先行（抽選）2026年4月2日（木）15:00～4月8日（水）23:59

＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/krevaXtakebe-encore

主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

企画協力：KOUJOUSHIN

制作協力：ハーフトーンミュージック

協力：ローランド株式会社

後援：米国ビルボード、ビクターエンタテインメント株式会社、J-WAVE

＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）

＜公演に関するお問合せ＞

ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

◎リリース作品情報

2026年3月25 日（水）発売 発売元：ビクターエンタテインメント

『billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」 at Tokyo Bunka Kaikan Main Hall』

2025年12月24日 東京文化会館公演の模様を収録

7,599 円（税込）

[Blu-ray] VIXL-512

[DVD] VIBL-1215

ティザー動画 視聴URL https://youtu.be/9KUp8XuRKAw

◎コンサートレポート「KREVA、HIP HOPとオーケストラが融合する特別な一夜」文：田中久勝 写真：石阪大輔

https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/156995

ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2499-2144c01d11a3245b533dd7d0e7fc285e.pdf

ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/0086ec93a9e8de3efc939bf4220e6ea13744e576.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1