皮膚科専門医・レーザー専門医が率いる「はんだ白雪皮フ科」、美容専用の新棟を3月24日に開院

医療法人しらゆき会左）美容棟 中央）保険棟 右）調剤薬局

医療法人しらゆき会 はんだ白雪皮フ科（所在地：愛知県半田市、理事長：横田 憲二）は、2026年3月24日（火）に美容皮膚科専用の新棟「美容棟」を新規開院いたします。2023年4月の開院以来、知多半島エリアを中心に多くの患者さまにご来院いただいてまいりましたが、美容診療へのニーズの高まりを受け、既存のクリニックに隣接する形で美容専用棟を新築しました。これにより、一般皮膚科と美容皮膚科の受付・待合を完全に分離し、プライバシーに配慮した落ち着いた環境で美容医療をお受けいただけるようになります。また、4月12日（日）には一般の方もご参加いただける内覧会を開催いたします。

美容棟開院の背景

はんだ白雪皮フ科は、2023年4月に愛知県半田市に開院した皮膚科・美容皮膚科クリニックです。院長の横田憲二は、名古屋大学医学部附属病院皮膚科にて准教授として17年間にわたり皮膚外科班班長を務めた経歴を持つ皮膚科専門医・レーザー専門医です。

開院以来、地域の皆さまから一般皮膚科・小児皮膚科だけでなく、美容皮膚科へのご相談も数多くいただいてまいりました。しかしながら、美容診療を受けられる患者さまの中には「待合室で人と会いたくない」「もっと落ち着いた空間で相談したい」というお声も多く、プライバシーに配慮した専用の診療空間の整備が課題となっていました。

こうした患者さまの声にお応えするため、既存クリニックに隣接する美容専用の新棟を建設し、このたび開院する運びとなりました。

美容棟の特徴

1. 一般皮膚科と美容皮膚科の受付を完全分離

美容棟の開院に伴い、一般皮膚科と美容皮膚科の受付・待合スペースを完全に分けました。美容皮膚科をご利用の患者さまは、一般皮膚科の受付を通らず、直接美容棟の受付へお越しいただけます。他の患者さまと顔を合わせる機会が減り、よりリラックスした状態で診療をお受けいただける環境です。

2. 落ち着いた空間で受けられる美容医療

美容棟は、リラックスしながら施術を受けていただけるよう、落ち着いたインテリアと個室空間を重視した設計となっています。カウンセリングから施術まで、プライベートな環境で安心してお過ごしいただけます。

3. 皮膚科専門医・レーザー専門医による安心の診療

当院の美容診療は、皮膚科専門医かつレーザー専門医の資格を持つ医師が担当します。皮膚科の知識と経験に基づいた医学的根拠のある治療プランをご提案し、厚生労働省承認機器や肌診断機による客観的データも活用しながら、一人ひとりに合った安全な治療を提供いたします。

4. 男性も気軽に通える診療体制

当院には男性医師も在籍しており、男性の患者さまにも気兼ねなくご来院いただける環境を整えています。薄毛治療（AGA）や医療脱毛、肌質改善など、近年増加している男性の美容ニーズにも幅広く対応いたします。

5. 美容棟の外観にプロジェクションマッピングを実施予定

今後、美容棟の外観を活用したプロジェクションマッピングの実施を予定しています。クリニックの枠を超え、地域の方々に楽しんでいただける空間づくりにも取り組んでまいります。詳細は決まり次第、公式サイトおよびInstagramにてお知らせいたします。

院長コメント

「開院から約3年、多くの地域の方々にお越しいただき、美容のご相談も年々増えてまいりました。このたび美容棟を新設し、より落ち着いた空間で美容医療をお受けいただけるようになりました。『なんとなく気になる』『まずは相談だけ』でも構いません。地域の皆さまにとって、より身近で通いやすい美容医療の場となれましたら幸いです。ぜひ内覧会にもお気軽にお越しください。」

--理事長・院長 横田 憲二（皮膚科専門医／レーザー専門医／がん治療認定医）

内覧会のご案内

美容棟の開院を記念し、一般の方にもご参加いただける内覧会を開催いたします。施設内をご見学いただけるほか、スタッフへの質問・相談も可能です。

・ 日時：2026年4月12日（日） 受付 9:00～12:00 ／ 13:00終了

・ 場所：はんだ白雪皮フ科 美容棟（愛知県半田市彦洲町2丁目183-1）

・ 参加費：無料（予約不要）

・ 内容：美容棟内の見学、美容カウンセラーへの相談、診療内容のご案内 など

美容棟 開院概要

名称

はんだ白雪皮フ科 美容棟

開院日

2026年3月24日（火）

所在地

〒475-0975 愛知県半田市彦洲町2丁目183-1

アクセス

半田ICから車で約1分 ／ 駐車場100台完備

診療時間

月～金：9:30～13:00 ／ 15:30～19:00、土曜午後：14:00～18:00

休診日

木曜・日曜・祝日

美容診療専用TEL

0569-84-8033

一般・小児皮膚科TEL

0569-84-7311

美容皮膚科専用サイト

https://shirayuki-biyou.net/

総合サイト（一般皮膚科）

https://shirayuki-hifu.net/

美容皮膚科 Instagram

https://www.instagram.com/handashirayuki_biyou/

LINE予約

美容皮膚科LINE公式アカウントより

WEB予約

美容皮膚科専用サイトまたはLINEから

院長プロフィール

横田 憲二（よこた けんじ）

名古屋大学医学部附属病院皮膚科にて准教授・皮膚外科班班長として17年間勤務。皮膚がんの手術実績2万件以上。悪性黒色腫に対する免疫療法（オプジーボ等）の国際共同臨床試験の主責任医師も務める。2023年4月にはんだ白雪皮フ科を開院。

・ 日本皮膚科学会 皮膚科専門医

・ 日本皮膚科学会 皮膚悪性腫瘍指導専門医

・ 日本レーザー医学会 レーザー専門医

・ 日本がん治療学会 がん治療認定医

英語原著論斘40報（うちFirst Author 10報）。New England Journal of Medicineへの共著論文掲載実績あり。

クリニック名「白雪」の由来

「はんだ白雪」の名称は、万葉集に収録された大伴家持の歌から「白雪」の語を採ったものです。お子さまからは童話の白雪姫を、女性からは美しい肌を、ご高齢の方からは日本の美しい雪景色をイメージしていただきたいとの思いが込められています。あえて個人名を冠さず、半田市だけでなく知多半島のランドマークとして、地域の皆さまに愛される存在を目指しています。

医療法人しらゆき会 はんだ白雪皮フ科について

2023年4月開院。愛知県半田市を拠点に、一般皮膚科・小児皮膚科・美容皮膚科・皮膚科手術の診療を行う。「人にやさしく、肌にやさしい皮膚科」を理念に、知多半島エリアの皮膚に関するかかりつけ医を目指す。キッズスペース・中庭を完備し、お子さま連れでも通いやすいクリニックとして地域に根ざした医療を提供。名鉄青山駅とクリニック間で送迎バス「はんだ白雪バス」も運行中。

・ 所在地：愛知県半田市彦洲町2丁目183-1

・ 理事長：横田 憲二

・ 一般・小児皮膚科TEL：0569-84-7311

・ 美容診療専用TEL：0569-84-8033

・ FAX：0569-84-7312

・ 美容皮膚科専用サイト：https://shirayuki-biyou.net/

・ 総合サイト（一般皮膚科）：https://shirayuki-hifu.net/

本件に関するお問い合わせ先

医療法人しらゆき会 はんだ白雪皮フ科

担当：本林

TEL：0569-84-8033（美容診療専用）

E-mail：shirayuki.hifu@gmail.com

公式サイト：https://shirayuki-biyou.net/（美容皮膚科）／ https://shirayuki-hifu.net/（総合サイト）