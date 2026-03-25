生成AIでRobloxゲーム制作を体験しよう！

株式会社エクシード

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher(https://www.techhigher.club/)』を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、オンラインにて実践型ハンズオンイベント「生成AIでRobloxのゲーム制作」を開催いたします。本イベントは、Roblox Studioと生成AI（ChatGPT）を活用し、アスレチック系ゲームを制作する体験型ワークショップです。スクリプトは自分で一から書くのではなく、生成AIに作らせて活用します。いま注目されている“バイブコーディング”を実践的に体験できる内容です

■ 開催背景

近年、生成AIの進化により、プログラミング学習の在り方が大きく変化しています。従来は「文法を覚える」「タイピングミスを直す」といった工程に多くの時間が割かれていましたが、現在はAIと協働しながら制作するスタイルが現実的な選択肢となっています。

一方で、

・生成AIをどう活用すればよいのか分からない

・ゲーム制作に興味はあるがコードが不安

・短時間で達成感を得られる講座が少ない

といった声も多く聞かれます。

本イベントでは、世界的ゲーム制作プラットフォーム「Roblox」の開発環境であるRoblox Studioを使用し、生成AIを活用して実際にゲームを完成させることで、「自分で作れる」という成功体験を提供します。

■ 本イベントの特徴

・ スクリプトは生成AIに作らせる

・ タイプミスや文法エラーで止まりにくい設計

■ プログラム概要

本イベントでは、アスレチック（Obby）系ゲームを制作します。

- 動く障害物の実装- 特定オブジェクトに触れたらリスタート- プレイヤーの動きに応じた仕組みづくり

生成AIのチャット欄で作成したスクリプトをコピー＆ペーストして実装します。完成後は各自でオリジナル要素を追加できるため、参加者ごとに異なる作品が仕上がります。イベント終了後も改造・発展させやすい構成です。今後は「車を走らせるゲーム」回や、「アスレチック＋車」の融合型企画など、発展型イベントも予定しています。。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/92_1_830740d53dceb9c874ce0b68c1d3da0f.jpg?v=202603251051 ]申込はこちら :https://roblox0429am.peatix.com

■こんな方におすすめ

・Robloxでゲームを作ってみたい

・生成AIを実践的に使ってみたい

・短時間で達成感のある制作体験をしたい

・今後も継続的にゲーム制作を続けたい

■関連イベントのご案内

同日には、用意されたワールドを改造してゲーム制作を体験するイベントも開催いたします。

「まずはシンプルな制作から始めたい」「自分で調整しながら理解を深めたい」という方は、

こちらのイベントもおすすめです。

・Robloxでアスレチックゲーム制作を体験しよう！

▶︎https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000006960.htm(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000006960.html)l

■ 今後の展開について

本イベントを入口として、

・継続型Roblox講座（教室とオンライン、両方での受講が可能）

・上級者向け発表イベント（例：Roblox Arcadeなど）

・教育機関向け導入プログラム

へと接続可能な設計となっています。“作って終わり”ではなく、“続きが作りたくなる体験”を提供します。

■株式会社エクシードについて

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher』および小学生向けプログラミング教室『Tech for elementary』を全国250教室以上で展開。Roblox、Minecraft、Canva、生成AIなど、時代に即した学びを提供しています。