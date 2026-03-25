株式会社ユニマルが事業所を移転増設！鹿児島市と立地協定を締結！

鹿児島市

■株式会社ユニマルとの立地協定式

日 時 令和８年３月２３日（月）１６時００分～１６時２０分

場 所 鹿児島市役所応接室

出 席 者 企 業 … 今熊 真也 株式会社ユニマル 代表取締役

鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長

立 会 人 … 木村 仁士 鹿児島県商工労働水産部 次長

（写真）立地協定式の様子

■株式会社ユニマルの概要

株式会社ユニマルは、平成２５年５月に本市で設立し、金融業やインフラ関連業、広告関連業など幅広い業種のＷｅｂ制作及びシステム開発を主軸に事業を展開しています。

「クリエイティブで、現場に余白を取り戻す」をミッションに掲げ、ＥＣ事業者に対してデザイン・開発・マーケティングを一体化したソリューションを提供し、また近年では、ＡＩを活用した自社プロダクトの研究開発を推進し、マーケティング分析・自動化・改善を一気通貫で支援するサービス提供体制を整備しています。

自社プロダクト事業では、キャンペーン設計や広告運用等の流入施策をＡＩで自動化する新サービス「ウルミル」の開発を進めるとともに、地方に拠点を構える強みを活かし、都市部との情報格差や人手不足といった課題の解決を目指すサービス「まかせるＡＩ」の提供を進めています。

今回の移転増設は、自社プロダクト事業の拡大、人材確保及び研究開発環境の充実を目的とするものであり、今後、鹿児島市内におけるＩＣＴ産業の活性化及び雇用の創出に大きく貢献するものと期待されます。

■移転増設する「株式会社ユニマル」の概要

(1) 所在地：鹿児島市荒田一丁目16番7号 イイテラス1001

(2) 事業所面積：127.93平方メートル (38.69坪)

(3) 操業開始：令和８年5月

(4) 従業員数(計画)：従業員数30人（うち新規雇用者数20人）※5年目

(5) 事業内容：Ｗｅｂ制作・システム開発事業

自社プロダクト事業(ウルミル事業､まかせるＡＩ事業)

■関連ＵＲＬ

https://unimal.jp

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