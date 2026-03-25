SBL 男子関東SB２リーグ入替戦勝利により創設1年目でのSB2昇格決定

株式会社LEOVISTA

創設初年度で新たなステージへ

千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA（レオヴィスタ柏） は、2025年度SBL男子関東SB2リーグ入替戦において勝利し、2026シーズンよりSB2リーグへの昇格が決定したことをお知らせいたします。

今回の昇格は、地域リーグからのステップアップを果たす重要な節目となります。

試合結果

関東SB2リーグ入替戦においての対戦を制し、SB2昇格を決定しました。

試合を通じて、チームはスピードを活かしたオフェンスと粘り強いディフェンスと攻守にわたり高い集中力を維持しました。後半開始後は得点が伸びない重い展開となるものの、高い強度のディフェンスから徐々に流れを戻すと共にこれまで積み重ねてきたチーム力を発揮。勝利を掴み取りました。

昇格への道のり

LEOVISTA KASHIWAは、「柏からプロリーグへ」というビジョンのもと、創設以来、競技力の向上とクラブ基盤の構築に取り組んできました。

創設初年度ながら、

・関東ブロック予選優勝

・全日本社会人バスケットボール選手権大会へ出場し全国３位

・2026年度SBL SB2リーグ昇格

以上のように着実にステップアップを遂げています。

本結果は、選手・スタッフの努力に加え、日頃より支えていただいているスポンサー企業の皆さま、地域の皆さま、ファンの皆さまのご支援によるものです。

SB2という新たな舞台において、LEOVISTA KASHIWAはさらに競技レベルを高めるとともに、クラブとしての価値向上にも取り組んでまいります。

今後も「柏からプロリーグへ」という目標に向け、挑戦を続けてまいります。

引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

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