【4/10まで会期延長！】この春、新生活をスタートさせるお子さんへ。「新たな物語の扉を開こう　新生活を応援！ディズニーブックフェア」開催中！

株式会社絵本ナビ

年間2,000万人が利用する絵本情報サイトを運営する株式会社絵本ナビ（本社東京都港区／代表取締役社長CEO 金柿秀幸、以下絵本ナビ）は、この春新生活を迎えるお子さんにぴったりの知育BOOKやワーク、工作BOOKを集めた「新たな物語の扉を開こう 新生活を応援！ディズニーブックフェア」を4月10日まで延長して開催いたします。

絵本ナビ上の特設ページ(https://www.ehonnavi.net/pages/disney)で対象となるディズニー絵本・児童書の一覧を公開。絵本ナビや丸善ジュンク堂書店の5店舗で対象書籍のご購入・ご予約特典として、ディズニープリンセスの非売品A6版クリアファイルをプレゼントします（各店舗ごとに限定枚数）。

絵本ナビで対象書籍のご購入・ご予約特典として先着100名様へ、ディズニープリンセスの非売品A6版クリアファイルをプレゼント！

特設サイトへ :https://www.ehonnavi.net/pages/disneyプレゼントは写真内のクリアファイルのみです

2026年4月10日までの期間中、特設ページ(https://www.ehonnavi.net/pages/disney)に記載されている書籍を購入した方・予約注文をされた方へ、ディズニープリンセスの非売品A6版クリアファイルをプレゼントいたします！

先着100名様限りの特典で、規定数に達し次第、終了します。

3月上旬までの売上TOP3をご紹介！

学研わくわくさがしえブック ズートピアのなかまをさがせ！

Gakken

小学館ジュニア文庫 ズートピア2

小学館

ディズニープリンセス じぶんもまわりもしあわせにする おやくそくブック

Gakken

入園・入学ギフトにプリンセスと学ぼう！ 知育＆おけいこBOOKディズニー ひらがなかんぺきブック

Gakken

ディズニープリンセス ことばずかん 英語つき

ポプラ社

学研わくわく知育ドリル ディズニープリンセスおけいこ(3～5歳）

Gakken

ディズニープリンセス キラキラあいうえおレッスン ひらがな カタカナ

ポプラ社

はじめてのディズニー物語との出会い「ディズニー・プレミアム・コレクション」くまのプーさん ひとにやさしく

永岡書店

くまのプーさん とてもうれしい日

永岡書店

アナと雪の女王 オラフのちいさなおとうとたち

永岡書店

アナと雪の女王 ねぇエルサ、あそぼ！

永岡書店

トイ・ストーリー

永岡書店

トイ・ストーリー スペースアドベンチャー

永岡書店

【入学ギフトに贈ろう】未来をひらく学びのギフトコミック版 世界の伝記(25) ウォルト・ディズニー

ポプラ社

はじめての伝記えほん ウォルト・ディズニー

ポプラ社

【春休みに親子で楽しむ】ディズニーキャラクター ワーク＆工作ブックディズニーKIDEA あそんでひらめき！ ワークブック

ポプラ社

子どもと遊べる！ 飾れる！ ディズニーキャラクター おりがみ指人形

世界文化社

ディズニーといっしょ！ えいごのおうた

ポプラ社

ディズニー 部屋飾り＆保育グッズ キャラクターキット付き

世界文化社

特設サイト :https://www.ehonnavi.net/pages/disney

(C) Disney (C) Disney/Pixar

丸善ジュンク堂書店5店舗でフェア同時開催

MARUZEN 舞浜イクスピアリ店対象書籍のご購入・ご予約特典として、各店舗限定枚数でディズニープリンセスの非売品A6版クリアファイルプレゼント！

丸善ジュンク堂書店の下記5店舗では「新たな物語の扉を開こう 新生活を応援！ディズニーブックフェア」として、4月10日までの間に店頭で対象商品のご購入・ご予約特典として、ディズニープリンセスの非売品A6版クリアファイルをプレゼント中です！

各店舗ごと数量限定の貴重なプレゼントを手に入れてくださいね。

期間：～2026年4月10日まで

対象作品：ディズニー関連書籍

※規定数に達し次第終了します。店頭にてご確認ください。

対象店舗：

MARUZEN 津田沼店

MARUZEN 舞浜イクスピアリ店

ジュンク堂書店 南船橋店

MARUZEN ユニモちはら台店

MARUZEN 多摩センター店

株式会社絵本ナビ

会社名 ： 株式会社絵本ナビ

代表者 ： 代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112

設立 ： 2001年10 月25 日

資本金 ： 1億円（資本準備金1億円）

URL ： https://corp.ehonnavi.net/

事業内容 ： メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業