書類処理をAIで代行する「AI BPO書類処理代行サービス」の無料トライアルを開始

株式会社AIセキュリティソリューションズ

AIセキュリティソリューションズ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、請求書・契約書・各種帳票のデータ入力・登録業務を代行する「AI BPO書類処理代行サービス」について、本日より無料トライアルおよび無料相談の提供を開始しました。

本サービスは、OCRと生成AIを活用し、書類の受領からデータ抽出、仕訳、システム登録までの一連の業務を代行するものです。紙・PDF・スキャンデータなど複数形式に対応し、非定型フォーマットの書類も処理可能です。

無料トライアルでは、実際の業務データを用いて処理精度や工数削減効果を事前に確認できます。

■ 背景・課題

書類の手入力や転記作業は、多くの企業において依然として人手に依存しており、以下のような課題を生んでいます。

・入力作業に多くの工数がかかる ・入力ミスによる確認・修正コストの増加 ・コア業務へのリソース配分が困難

当社はこれまでの業務支援を通じて、書類処理の自動化が短期間で効果を発揮しやすい領域であると判断し、本サービスの提供を開始しました。

■ サービス概要

・サービス名：AI BPO書類処理代行サービス

・提供開始：2026年3月25日

・提供形態：BPO型（業務量に応じた従量課金）

・無料トライアル：実データを用いた1週間の検証

・対応形式：PDF・画像・Excel・紙（スキャン）

・納品形式：CSV・Excel・既存システムへの登録

■ サービスURL

https://ai-prototype.jp/bpo/lp/1

■ 対応業務

- 請求書・契約書・領収書のデータ抽出・入力

- 帳票のOCR処理およびデータ化

- 既存システム（会計ソフト・ERP等）への登録代行

- 各種書類のフォーマット統一・チェック

■ 特徴

１. 実業務で検証できる無料トライアル

実際の業務データを用いた検証が可能で、導入前に処理精度や削減工数を確認できます。

２. システム導入不要のBPO型

新たなシステム開発や設定は不要で、既存の業務フローを大きく変更せずに利用できます。

３. AIと人によるハイブリッド処理

AIによる自動処理に加え、専任スタッフによる確認を行うことで、精度と安定性を確保します。

４. 業務量に応じた柔軟な対応

繁忙期・閑散期に応じて処理量を調整でき、コストの最適化が可能です。

■ 担当者コメント

「書類処理業務は多くの企業で共通する負担の大きい業務です。本サービスでは、単なる自動化ツールではなく、業務全体を代行することで、企業のリソースをより付加価値の高い業務に振り向けることを目指しています。まずは無料トライアルで効果をご確認ください。」

（AIセキュリティソリューションズ株式会社 担当者）

■ 無料トライアル・無料相談について

・無料トライアル：実業務データで1週間検証

・無料相談：業務ヒアリング・導入範囲・費用試算

・所要時間：約30～45分（オンライン）

・申込方法：以下のWebフォームよりお申し込みください

・お問い合わせフォーム：https://forms.gle/541XuEXZBre2CcVx9

■ 会社概要

・社名：AIセキュリティソリューションズ株式会社

・所在地：東京都渋谷区恵比寿西２丁目８－４ EX恵比寿西ビル５F

・事業内容：AI業務代行（BPO）・AIコンサルティング

・URL：https://ai-security-solutions.co.jp