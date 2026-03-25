Robloxでアスレチックゲーム制作を体験しよう！

株式会社エクシード

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher(https://www.techhigher.club/)』を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、オンラインにて実践型ハンズオンイベント「Robloxでアスレチックゲーム制作」を開催いたします。本イベントは、Roblox Studioを活用し、あらかじめ用意されたワールドデータをベースに、参加者自身が改造・調整を行いながらアスレチックゲームを制作する体験型ワークショップです。

ゼロから作るのではなく、「あるものを改造する」ことで、初心者でもスムーズにゲーム制作の面白さと達成感を体験できる内容となっています。

■ 開催背景

近年、ゲーム制作への関心が高まる一方で、

・何から始めればいいかわからない

・最初のハードルが高く挫折してしまう

・短時間で完成体験を得られる機会が少ない

といった課題も多く聞かれます。

そこで本イベントでは、あらかじめ用意されたワールドを活用することで、「理解しながら改造する」体験を重視し、無理なくゲーム制作の第一歩を踏み出せる設計としました。

■ 本イベントの特徴

・ ベースとなるワールドがあるため初心者でも安心

・ ゼロからではなく「改造」なので理解しやすい

・ 見た目やコースを自分好みに調整可能

用意されたワールドをベースに、自分なりの工夫を加えながらオリジナルのゲームへと仕上げていきます。

完成後は各自で自由に改造を続けることができ、イベント後も発展させやすい構成です。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/91_1_211bd53c5b3ee188af10fc31bfaf2d55.jpg?v=202603251051 ]申込はこちら :https://roblox0429pm.peatix.com

▪️こんな方におすすめ

・Robloxでゲームを作ってみたい

・まずは簡単な制作体験から始めたい

・ゼロから作るのはハードルが高いと感じている

・短時間で達成感のある体験をしたい

■関連イベントのご案内

同日には、生成AIを活用してゲーム制作を体験できる別イベントも開催いたします。

「コードを書くのが不安…」「生成AIを使った制作も体験してみたい」という方は、

ぜひこちらのイベントもご覧ください。

・生成AIでRobloxゲーム制作を体験しよう！

▶︎https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000006960.html

■ 今後の展開について

本イベントを入口として、

- 継続型Roblox講座（教室とオンライン、両方での受講が可能）- 上級者向け発表イベント（例：Roblox Arcadeなど）- 教育機関向け導入プログラム

へと接続可能な設計となっています。“作って終わり”ではなく、“続きが作りたくなる体験”を提供します。

■株式会社エクシードについて

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher』および小学生向けプログラミング教室『Tech for elementary』を全国250教室以上で展開。Roblox、Minecraft、Canva、生成AIなど、時代に即した学びを提供しています。