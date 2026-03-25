Robloxでアスレチックゲーム制作を体験しよう！
10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher(https://www.techhigher.club/)』を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、オンラインにて実践型ハンズオンイベント「Robloxでアスレチックゲーム制作」を開催いたします。本イベントは、Roblox Studioを活用し、あらかじめ用意されたワールドデータをベースに、参加者自身が改造・調整を行いながらアスレチックゲームを制作する体験型ワークショップです。
ゼロから作るのではなく、「あるものを改造する」ことで、初心者でもスムーズにゲーム制作の面白さと達成感を体験できる内容となっています。
■ 開催背景
近年、ゲーム制作への関心が高まる一方で、
・何から始めればいいかわからない
・最初のハードルが高く挫折してしまう
・短時間で完成体験を得られる機会が少ない
といった課題も多く聞かれます。
そこで本イベントでは、あらかじめ用意されたワールドを活用することで、「理解しながら改造する」体験を重視し、無理なくゲーム制作の第一歩を踏み出せる設計としました。
■ 本イベントの特徴
・ ベースとなるワールドがあるため初心者でも安心
・ ゼロからではなく「改造」なので理解しやすい
・ 見た目やコースを自分好みに調整可能
用意されたワールドをベースに、自分なりの工夫を加えながらオリジナルのゲームへと仕上げていきます。
完成後は各自で自由に改造を続けることができ、イベント後も発展させやすい構成です。
■ 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/91_1_211bd53c5b3ee188af10fc31bfaf2d55.jpg?v=202603251051 ]
申込はこちら :
https://roblox0429pm.peatix.com
▪️こんな方におすすめ
・Robloxでゲームを作ってみたい
・まずは簡単な制作体験から始めたい
・ゼロから作るのはハードルが高いと感じている
・短時間で達成感のある体験をしたい
■関連イベントのご案内
同日には、生成AIを活用してゲーム制作を体験できる別イベントも開催いたします。
「コードを書くのが不安…」「生成AIを使った制作も体験してみたい」という方は、
ぜひこちらのイベントもご覧ください。
・生成AIでRobloxゲーム制作を体験しよう！
▶︎https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000006960.html
■ 今後の展開について
本イベントを入口として、
- 継続型Roblox講座（教室とオンライン、両方での受講が可能）
- 上級者向け発表イベント（例：Roblox Arcadeなど）
- 教育機関向け導入プログラム
へと接続可能な設計となっています。“作って終わり”ではなく、“続きが作りたくなる体験”を提供します。
■株式会社エクシードについて
10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher』および小学生向けプログラミング教室『Tech for elementary』を全国250教室以上で展開。Roblox、Minecraft、Canva、生成AIなど、時代に即した学びを提供しています。