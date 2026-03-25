香川発 シングルマザーが在宅エンジニアになる時代へ。ローコード×リモートで実現。

株式会社グイ

「働きたい」を「働ける」に変えるテクノロジー。

「働きたいのに働けない」シングルマザーと、「即戦力が足りない」IT企業。この2つの課題をローコード技術でつなぐ仕組みが、香川県高松市から生まれました。香川県最大規模のスタートアップコンペで奨励賞を受賞した株式会社グイ（代表：植田伸也）は、IT未経験のシングルマザーを在宅・正規雇用のエンジニアとして育成する独自モデルで、2026年4月の本格ローンチに向けて始動しています。

「働いても貧困」--シングルマザーが抱える構造的課題

こども家庭庁「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子家庭の平均就労年収は373万円。就業率が8割を超えるにもかかわらず非正規雇用が約7割を占め、働いても貧困から抜け出せない構造が続いています。その背景には、3つの複合的な壁があります。

1）時間的制約 ： 育児のため働ける時間帯が限られ、正規雇用が困難。

2）金銭的制約 ： 非正規が中心で、昼夜掛け持ちを余儀なくされるケースも。

3）環境的制約 ： リモート可能な求人の少なさ、ITスキルへのアクセス不足。

一方、ローコード／ノーコード開発市場は2023年度に約812億円（前年比14.5%増）と急成長しており（ITR「ITR Market View：ローコード／ノーコード開発市場2025」）、即戦力のIT人材への企業需要は増すばかりです。グイはこの「需要と潜在力」をローコードによるリモートワークで解決することで、シングルマザーの就労問題に正面から向き合います。

出典：ITR「ITR Market View：ローコード／ノーコード開発市場2025」※ベンダーの売上金額を対象とし、3月期ベースで換算。

代表の経験から生まれた、社会課題へのアプローチ

代表・植田伸也（1989年生まれ、香川県丸亀市出身、早稲田大学卒）は、IT企業での営業・SE経験を10年以上積んだのち、国内最大規模のRPAツール「UiPath」にて官庁・地方自治体向けの提案活動に従事しました。起業の原点は、認知症の祖父母を介護する母が思わぬケガで入院した際、リモートワークを活用して東京から香川に帰郷しながら「日常」を維持できたという実体験です。「在宅で働ける環境があれば、介護も子育ても、人生の選択肢が広がる」--その確信が、2024年12月の株式会社グイ創業へとつながりました。

社会も認めた--受賞・登壇実績

◇ 香川県ビジネスチャレンジコンペ2025 奨励賞受賞

2025年9月14日、高松シンボルタワー（サンポート高松）で開催された「かがわスタートアップフェスタ2025」にて、「香川県ビジネスチャレンジコンペ2025」に登壇しました。本コンペは香川県内の全スタートアップを対象とした書類審査を経て、最終選考6社のみが公開プレゼンテーションに臨む、香川県最大規模のスタートアップコンペです。ロケットエンジン開発・空き家再生・少子化対策など多彩な分野の有力プランが集結した中、グイのビジネスモデルは県庁・金融機関・ベンチャーキャピタルなど各分野の専門家6名による厳正な審査を通過。「奨励賞」を受賞し、補助金を獲得しました。審査では「子育てや介護と仕事の両立を希望する人に対し、短期集中でローコードのスキル教育を実施し、リモートでローコード開発案件に参画できる仕組みを作るプラン」として高い評価を受けています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vA7RihZILjw ]

（発表5番目：1時間19分頃～）

◇ 香川発スタートアップピッチ in Tokyo 2025 登壇

同年11月19日には、香川県主催「香川発スタートアップピッチ in Tokyo 2025」（会場：Tokyo Innovation Base）に選出・登壇しました。香川県知事・池田豊人氏、香川県産業AI参与を務める東京大学大学院・松尾豊教授をはじめ、首都圏の投資家・企業関係者約200名が参加するハイレベルなイベントで、グイの在宅ITエンジニア育成モデルを発信。香川発のスタートアップとして、首都圏においても広く認知される機会を得ました。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cmzkZUom2iY ]

（発表8番目：2時間14分頃～）

IT未経験でも在宅・正規雇用へ--グイの育成モデル

シングルマザーが抱える時間的・金銭的・環境的制約--この3つの壁を一挙に解消するのが、グイの育成モデルです。プログラムの核となるのが「ローコード」ツールの習得。ローコードとは、ゼロからコーディングするよりも少ないコードで開発できる手法で、Microsoft Power AutomateなどのRPAツールが代表例。専門知識がなくても業務システムやRPAを開発できるため、IT未経験者でも短期間での習得が可能です。

・1か月での短期集中習得

スキルゼロから、RPA・AIエージェント等のローコード開発を実習（ハンズオン）形式で習得

・採用から案件参画まで一貫支援

育成後は正社員として東京等の企業案件にリモートで参画。「講義だけ」で終わらない実践の場を確保

・協力企業とのOJT連携

自社案件だけでは確保しにくい実習機会を協力企業と連携して拡充

・年収の大幅アップを目指す

母子家庭の平均就労年収373万円（こども家庭庁）→ ITエンジニア平均年収462万円（doda）を目標に。

ただし、グイが目指すのは収入増だけではありません。時間と場所を自分で選べるようになることで、シングルマザーが子育てと仕事を両立し、自分らしい生き方を手に入れられる。さらにその先には、介護を抱える人、地方に戻りたい人、都市と地方を行き来したい人など、働き方の選択肢が広がることで救われる人がもっとたくさんいます。二拠点生活や香川県と他地域の関係人口創出にもつながるこのモデルは、地方の人口流出課題を抱える香川にとっても、県経済の活性化と社会課題解決を同時に実現する新しい挑戦です。

2026年4月のローンチに向け、受講生・社員候補のプレ申込み受付を開始するほか、企業とのパートナーシップ構築、自治体との連携協議も進めています。

代表・植田伸也 コメント

「香川県にいながらリモートで仕事できる基盤を提供したい--その思いのベースには、私自身の実体験があります。東京での仕事と、香川にいる家族の看護を両立しなければならない時期がありました。その経験から、場所を選ばずに働ける環境の大切さを身をもって知りました。ローコードは、コーディングと聞くと難しく感じるかもしれませんが、始めるハードルを大きく下げられる技術です。働きたくても働けない環境にいるシングルマザーに、ローコードとリモートワークの掛け合わせで、育児と仕事を両立しながらいきいきと働いていただく--その実現に向けて、2026年4月のローンチへ全力で準備を進めています。」

＜株式会社グイ 概要＞

・会社名：株式会社グイ

・所在地：〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町6番地11 co-ba takamatsu (コーバ高松）

・代表取締役：植田 伸也

・設立：2024年12月

・事業内容：シングルマザー向けITスキル習得・在宅就労支援プログラムの開発・運営、企業向けDX人材育成・ローコード開発支援

・WEBサイト：株式会社グイ(https://gui-kagawa.com/)