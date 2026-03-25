【アンコール開催】AI検索元年を制する「LLMO」の正解 ～LANY式・再現性のあるAI検索対策フレームワーク～ を4/2(木)に再開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【アンコール開催】AI検索元年を制する「LLMO」の正解 ～LANY式・再現性のあるAI検索対策フレームワーク～ を4/2(木)に再開催いたします。

*2026年1月開催時に大好評いただいたウェビナーをアンコール開催いたします！

*本ウェビナーは1月開催時のアーカイブ放送でお送りします

2026年、AI検索はもはや「新しい検索体験」の域を超え、企業のブランド選定を左右する「主戦場」へと進化しました。

従来のSEOが「いかにクリックさせるか」の勝負だったのに対し、LLMO（AI検索最適化）の核心は、AIに自社を「最も信頼できる選択肢」として推薦させることにあります。

本ウェビナーでは、AIの推論ロジックを逆算した「LANY式・LLMOフレームワーク」を公開。

AI検索元年とも言える今、先行企業の対応状況から具体的な対策手法までを徹底解説します。

なぜ今、従来のSEOからLLMOへの戦略シフトが不可欠なのか。

検索順位の先にある「AIに選ばれ続けるためのフレームワーク」とは何か。

多様化するAI検索エンジンに対し、設定すべきKPIや蓄積すべきコンテンツ資産、そして明日から使える実務的なアクションプランをご紹介します！

開催日時

2026年4月2日（木）12:00～13:00

ウェビナー内容

- なぜ今、LLMOなのか- LANY式 LLMO対策フレームワーク- LLMO成果事例

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-04-02

参加費

無料

定員

500名（先着順）

申込締切

2026年4月2日（木）11時59分

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp