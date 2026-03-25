焼きたてフィナンシェが代表商品の〈ノワ・ドゥ・ブール〉は15周年アニバーサリー企画「サブレ・アソルティ(アニヴェルセル)S缶」を3月30日(月)より販売いたします。

株式会社 エーデルワイス

「パティシエたちが伝えたい、お菓子の一番美味しい瞬間。」をブランドコンセプトに掲げる〈ノワ・ドゥ・ ブール(https://www.noix-de-beurre.com)〉は、2011年3月30日に伊勢丹新宿店オープンから、今年で15周年を迎えます。このたび15周年を記念して、オリジナルデザイン缶に詰合せた「サブレ・アソルティ（アニヴェルセル）S缶」を数量限定で販売いたします。

「サブレ・アソルティ（アニヴェルセル）S缶」は、ノワ・ドゥ・ブールのロゴマーク「パティシエのお家」をイラスト化したオリジナル缶に、フランス産のミルク風味豊かな発酵バター、きび糖、石臼挽き小麦粉を使用した3種類のガレット・ブルトンヌを詰合せました。芳醇なバターとラム酒が香る上品な味わいが特徴の定番のガレット・ブ ルトンヌ、カカオの香りが広がる奥深い味わいが楽しめるガレット・ブルトンヌ（ショコラ）、天然塩「フルール・ド・セル」のほどよい塩味がキャラメルの甘みを引き立てるガレット・ブルトンヌ（キャラメルサレ）を楽しめる限定商品です。また、15周年限定のオリジナルポーチ入りギフトの販売も予定しておりますので、ぜひInstagramをチェックしてください。

サブレ・アソルティ（アニヴェルセル）S缶

商品名：サブレ・アソルティ（アニヴェルセル）S缶

価格：15個入 \2,700（本体価格\2,500）

内容：ガレット・ブルトンヌ ×5個、ガレット・ブルトンヌ（ショコラ）×5個、ガレット・ブルトンヌ（キャラメルサレ）×5個

販売期間：3月30日(月)～8月31日(月)

※数量限定の為なくなり次第終了とさせていただきます。

■ 「ノワ・ドゥ・ブール」とは・・・

ノワ・ドゥ・ブールとは、2011年3月にオープンした株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区/ 代表取締役：比屋根祥行）が展開する焼き菓子を中心とした洋菓子ブランドです。

パティシエたちの大切な3つの想い 。つくりたてをお届けする、素材の風味を生かす、心こめてつくる ことを軸に、それぞれのお菓子の一番「美味しい」瞬間をお召し上がりいただける商品を取り揃えております。

（HP）https://www.noix-de-beurre.com

（Instagram）https://www.instagram.com/noix_de_beurre_official/