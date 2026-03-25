新宿駅南口５分。多文化が交差する新宿に109坪の在住外国人向け日本語スクールがオープン

Coto World株式会社

Coto World株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡部由紀子）が運営する「Coto Japanese Academy」は、飯田橋校・麻布十番校・横浜校・渋谷校に続く新拠点として、2026年5月1日、新宿校を東京都新宿区に開校いたします。新校舎は新宿駅南口・西口から徒歩5分の好立地に位置し、都内最大規模のターミナルエリアにおいて、短期留学生および日本で生活・就労する海外バックグラウンドの方々を対象とした日本語教育を提供いたします。





世界が集う新宿を新たな拠点に ― 多様性が息づく街で学ぶ日本語

新宿は、1日あたりの乗降客数が世界最大規模を誇る国際都市・東京の中心地です。ビジネス、観光、エンターテインメント、多文化コミュニティが共存するこの街は、「多様性」が自然に息づく場所でもあります。

Coto Japanese Academy 新宿校は、この多様なエネルギーが交差する環境の中で、日本語を単なる言語としてではなく、「人と人をつなぐツール」として学ぶ場を提供します。

新宿というダイナミックな環境の中で、オリジナル教材をもとにしたコースで日々の生活に役立つ実践的な日本語力を育てていきます。



居住者向け口コミNo1.評価日本語スクール Coto Japanese Academyのご紹介

Coto Japanese Academyは、短期滞在者および日本で生活する長期滞在者向けに、日本語集中コース、フレキシブルなパートタイムグループレッスン、プライベートレッスンを提供しています。

欧米圏出身の20～40代キャリア層や、日本でのキャリア形成を目指す留学生を中心とした日本語スクールとして国内最大規模を展開。最大8名までの少人数クラス編成と、日常生活やビジネスシーンに直結した実践的カリキュラムにより、「使える日本語」を習得できる環境を整えています。

国籍・年齢・キャリア背景の異なるクラスメイトとのインタラクティブな学習体験は、多文化理解を深める貴重な機会にもなります。

Coto Hang-out アクティビティの様子



【開校記念：新宿校オープンスクールイベント開催】

新宿校の開校を記念し、オープンスクールイベントを開催いたします。

当日は、日本文化体験ワークショップや無料レベルチェック、スクール説明会などを実施予定です。日本語学習をご検討中の方はもちろん、地域の皆様にも気軽にご参加いただけるイベントとなっております。

日時：2026年5月30日（土）10:00～17:00

参加費：無料（どなたでもご参加いただけます）



【Coto Japanese Academy 新宿校概要】

開校日：2026年5月1日

所在地：東京都新宿区西新宿1-20-3西新宿高木ビル 5F

営業時間：平日 9:00～17:00 （開校直後は火曜・木曜のみ 9:00～21:00）

※2026年6月以降、月曜日や水曜日の延長営業も順次予定しております

提供サービス：インテンシブコース、パートタイムコース、プライベートレッスン 等



【Coto World株式会社概要】



お問い合わせ先：https://cotoworld.jp/

2000年日本語ボランティアグループで教える4名のボランティアによる居住者向け日本語スクールとしてスタート。以来、日本を生活の地として選んだ海外にバックグラウンドを持つ方々が、その能力を最大限に発揮し、日本で豊かな人生を築けるよう支援してきました。

私たちが提供するのは、単なる語学レッスンではありません。

Cotoでの学習体験を通して、新しい知識を得る楽しさ、成長する喜び、人とつながる価値を提供します。

Mission：違いを楽しみ、国を超えて自分らしく豊かに生きる人を応援する。

Brand Message：Enjoy Learning, Enjoy Life ― 楽しい学びで人生をより豊かに

Vision：Be yourself, Anywhere ― 世界のどこにいても自分らしく活躍できる社会へ

Core Value：Diversity（違いを楽しむ） / Creativity（発想と工夫を楽しむ） / Challenge（挑戦を楽しむ）



